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Тема дняКак долго скорая ехала на место падения крана
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Падение крана в Евробереге

В скорой назвали время, за которое медики прибыли на место падения крана в «Европейском береге»

Инцидент на стройке оказался смертельным

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На месте работают полиция, прокуратура, следователи, спасатели

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Главный врач станции скорой помощи опроверг слова очевидцев о том, что скорая ехала на ЧП с краном более 30 минут. О таком времени сообщали читатели НГС.

— Вызов на улицу Заровного поступил в 09:12, в 09:30 бригада была на месте. Норматив времени доезда скорой помощи на экстренные поводы, когда существует угроза жизни, — 20 минут, — цитирует Минздрав НСО главного врача станции скорой помощи Александр Балабушевич. — Хочу напомнить, что каждый этап — от звонка по номеру 103 до момента прибытия машины на вызов — фиксируется в системе.

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