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Еда Десятки россиян из разных городов попали в больницы с ботулизмом — все они ели один и тот же салат

Десятки россиян из разных городов попали в больницы с ботулизмом — все они ели один и тот же салат

Пострадавшие заказывали еду в доставке

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В Москве пострадали более ста человек

Жители Москвы, Казани и Нижнего Новгорода попали в реанимацию после употребления «Салата Лобио» от производителя «Локалкитчен» («Кухня на районе»). У пострадавших диагностировали ботулизм.

Ботулизм — инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Оно передается не от человека к человеку, а через консервированные, самодельные продукты. Среди симптомов — различная неврологическая симптоматика, поражение лицевых нервов, нарушение глотания и так далее. Инкубационный период (период, когда у человека могут проявиться симптомы отравления) составляет от 2 часов до 5 суток от момента употребления некачественной пищи.

Больше всего отравившихся в Москве. MSK1.RU сообщает, что симптомы инфекции были выявлены у 121 человека. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 — в реанимации. Угрозы их жизни нет.

В Нижнем Новгороде отравились четыре человека, сообщает NN.RU со ссылкой на Роспотребнадзор. Пострадавшие тоже съели «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен». Эту еду нижегородцы заказали через сервис доставки «Самокат».

В Казани пострадали шесть человек, сообщает Роспотребнадзор по Республике Татарстан. Все они находятся в инфекционной больнице.

Во всех трех городах идет эпидемиологическое расследование, а оборот продукции приостановили.

— В связи с регистрацией в городе Москва случаев отравления после употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановлен оборот продукции вышеуказанных производителей до окончания санитарно-эпидемиологического расследования, — сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан.

Продукция «Гастропорта», в частности, продавалась в известной сети магазинов «Вкусвилл». Там отметили, что салат изъяли из продажи.

— Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором, — прокомментировали в магазине.

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Отравление Отрава Салат Инфекция Больница
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