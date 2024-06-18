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Лето Встречаем дождь: школьники искупались в фонтане воды, залившей новосибирский автобус — видео

Встречаем дождь: школьники искупались в фонтане воды, залившей новосибирский автобус — видео

Кадры сняты в автобусе №13

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Вода била из-под сидений в передней части автобуса

В Новосибирске школьники искупались в «фонтане» из дождевой воды, который забил из-под сидения в автобусе №13 во время ливня. Кадры в редакцию НГС прислал читатель Илья.

Новосибирец рассказал, что кадры сняты вечером в понедельник, 17 июня, во время сильного ливня, который подтопил городские улицы.

— Фонтан в новосибирском автобусе номер 13. Вот так встречаем дождь после жары, — рассказал НГС Илья.

На присланных в редакцию кадрах видно, что фонтан воды бьет из-под ряда сидений в передней части салона автобуса. Рядом с ним собрались несколько подростков, которые смеются над происходящим.

Автобус №13 двигается по маршруту ЖК «Северная корона» — Ключ-Камышенское плато и в обратном направлении. Перевозчик — МКУ «ЦУГАЭТ».

Корреспондент НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и перевозчику, чтобы узнать о техническом состоянии автобуса, а также почему в его салон беспрепятственно попадает дождевая вода с городских дорог.

Ливень в Новосибирске прошел в понедельник дважды. Посмотрите на 10 атмосферных фото буйства стихии.

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