Встречаем дождь: школьники искупались в фонтане воды, залившей новосибирский автобус — видео

Вода била из-под сидений в передней части автобуса Источник: Читатель НГС Илья











В Новосибирске школьники искупались в «фонтане» из дождевой воды, который забил из-под сидения в автобусе №13 во время ливня. Кадры в редакцию НГС прислал читатель Илья.



Новосибирец рассказал, что кадры сняты вечером в понедельник, 17 июня, во время сильного ливня, который подтопил городские улицы.

Источник: Читатель НГС Илья

— Фонтан в новосибирском автобусе номер 13. Вот так встречаем дождь после жары, — рассказал НГС Илья.



На присланных в редакцию кадрах видно, что фонтан воды бьет из-под ряда сидений в передней части салона автобуса. Рядом с ним собрались несколько подростков, которые смеются над происходящим.



Автобус №13 двигается по маршруту ЖК «Северная корона» — Ключ-Камышенское плато и в обратном направлении. Перевозчик — МКУ «ЦУГАЭТ».



Корреспондент НГС направил запросы в мэрию Новосибирска и перевозчику, чтобы узнать о техническом состоянии автобуса, а также почему в его салон беспрепятственно попадает дождевая вода с городских дорог.

