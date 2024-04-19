Случайно катапультировал, падал на взлетку: вспомнили все катастрофы с бомбардировщиком Ту-22М3

Сегодня утром, 19 апреля, в Ставропольском крае рухнул бомбардировщик Ту-22М3, который произвели на Казанском авиационном заводе. Наши коллеги из 116.RU собрали всё, что известно о самолете и катастрофах, в которые попала эта модель.

— Срочное сообщение. На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется. Буду держать вас в курсе, — написал Владимиров. Как стало известно позднее, двое летчиков военного самолета смогли спастись, их решили везти в военный госпиталь за пределами региона. Третий член экипажа погиб. Четвертого ищут. Предварительная причина крушения Ту-22М3 — техническая неисправность, доложило Минобороны. Судя по видео — загорелся один движок.

Сам самолет был разработан опытно-конструкторским бюро имени Туполева, производством его занимался Казанский авиационный завод. Ракетоносец совершил свой первый полет в 1977 году, через год был запущен в серийное производство. В 2018 году бомбардировщик глубоко модернизировали: установили новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО). За счет него боевой потенциал самолета заметно расширился. Новая версия получила название Ту-22М3М. Первый полет обновленная «тушка» совершила 28 декабря 2018 года. Кстати, в сентябре прошлого года лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, помимо других военных самолетов, показали Ту-22М3М .

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик предназначен для поражения морских и наземных целей с помощью ракет и авиационных бомб. В НАТО самолет известен как Backfire. Ракетоносцы применялись в боевых действиях в Афганистане, на территории Южной Осетии и в Сирии.

Отметим, это не первое крушение Ту-22М3. В июле 2004 года такой же бомбардировщик рухнул в Новгородской области, на аэродроме Сольцы. Тогда погибло четыре члена экипажа. Причина крушения — засбоила система энергосбережения, из-за чего прекратилась подача топлива и летчики не смогли катапультироваться. В июне 2016 года ракетоносец при посадке на аэродром Веретье в Псковской области выкатился с полосы и был сильно поврежден. Никто не пострадал. Спустя чуть больше года другой Ту-22М3 также вышел за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Белая в Иркутской области. Обошлось без пострадавших, но самолет получил серьезные повреждения.

В январе 2019 года бомбардировщик разбился в Мурманской области. После учебного полета на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске «тушка» попала в сильный снегопад, упала на взлетную полосу и загорелась. Экипаж состоял из четырех человек, спасся только один. Перед судом предстали бывшие командир и руководитель полетов войсковой части. За халатность и нарушение правил полетов их приговорили к условным срокам.

Два года спустя, 23 марта 2021 года, три члена экипажа погибли на аэродроме под Калугой. Их случайно катапультировали из кабины Ту-22М3, пока самолет стоял на взлетной полосе. Из-за маленькой высоты парашюты офицеров не раскрылись. Трое военных погибли, в том числе командир, который сидел на месте инструктора. Замкомандира, который участвовал в тренировке, и технику дали условные сроки за нарушение правил подготовки к полету.