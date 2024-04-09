Очевидцы сняли на видео крушение смоленского моста и рассказали о его состоянии

8 апреля в 16:35 мск в Смоленской области рухнул мост. По информации региональных служб, во время крушения на нем находились автомобили — в результате пять человек пострадали, одна женщина погибла.
Видео разрушенного моста публикуют очевидцы — жуткие кадры распространяются в соцсетях.
— Сложился как карточный домик, остались только первый и последний пролеты. Пострадавших видел, при мне грузили на скорые, видел пятерых. Мужчину, видел, грузили, сильно ему досталось, по нему было видно, что не один перелом, — рассказал очевидец «Газете.ru». — Состояние моста стало причиной. У нас город маленький, я работаю на автобусе, и в данный момент я работал, мост рухнул передо мной. Пассажиры между собой говорили, что перед тем, как рухнуть, он качался.
По одной из версий, причиной крушения моста мог стать возраст постройки — его построили еще в 1980 году.
Из-за крушения моста оказались повреждены сети газоснабжения — без газа остались около 8,8 тысячи человек и 69 юридических лиц, сообщили власти региона. Также обломки конструкции парализовали работу железной дороги. Движение поездов Смоленск — Москва в обе стороны остановлено.