НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

1 м/c,

вос.

 749мм 85%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,58
EUR 100,22
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцев ждут морозы до -12 градусов

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Увольняют из-за флирта
Кандидаты в шорт-лист премии
Скупают жильё на Бали
Репортаж с «Гастрокорта»
Самый дорогой безвиз
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Мост рухнул на ж/д пути Очевидцы сняли на видео крушение смоленского моста и рассказали о его состоянии

Очевидцы сняли на видео крушение смоленского моста и рассказали о его состоянии

Из-за обрушения погиб человек

1 670
14 комментариев
Возможной причиной крушения называют возраст моста

8 апреля в 16:35 мск в Смоленской области рухнул мост. По информации региональных служб, во время крушения на нем находились автомобили — в результате пять человек пострадали, одна женщина погибла.

Видео разрушенного моста публикуют очевидцы — жуткие кадры распространяются в соцсетях.

— Сложился как карточный домик, остались только первый и последний пролеты. Пострадавших видел, при мне грузили на скорые, видел пятерых. Мужчину, видел, грузили, сильно ему досталось, по нему было видно, что не один перелом, — рассказал очевидец «Газете.ru». — Состояние моста стало причиной. У нас город маленький, я работаю на автобусе, и в данный момент я работал, мост рухнул передо мной. Пассажиры между собой говорили, что перед тем, как рухнуть, он качался.

По одной из версий, причиной крушения моста мог стать возраст постройки — его построили еще в 1980 году.

Из-за крушения моста оказались повреждены сети газоснабжения — без газа остались около 8,8 тысячи человек и 69 юридических лиц, сообщили власти региона. Также обломки конструкции парализовали работу железной дороги. Движение поездов Смоленск — Москва в обе стороны остановлено.

ПО ТЕМЕ
Мост Рухнул Смоленская область Смоленск ЧП Пострадавшие Видео
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Гаянэ,  46

Люля,  52

Галина,  29

Вадим,  27

Геннадий,  28

Olga,  41

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление