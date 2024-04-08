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Происшествия Мост рухнул на ж/д пути Под Смоленском рухнул мост с автомобилями. Шесть человек пострадали, один погиб

Под Смоленском рухнул мост с автомобилями. Шесть человек пострадали, один погиб

Обломки заблокировали движение на железной дороге

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Мост рухнул в 16:35 мск

В Смоленской области рухнул автомобильный мост. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, обрушение произошло в 16:35 мск.

Когда произошло ЧП, по мосту двигались несколько автомобилей — шесть человек пострадали, погибла одна женщина, сообщают в медицинских службах города.

— Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового автомобиля в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Под мостом находилась железная дорога — обломки рухнули на нее, парализовав движение транспорта. Движение поездов Смоленск — Москва в обе стороны остановили.

По предварительным данным, на железной дороге во время ЧП не было поездов.

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