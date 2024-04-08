Под Смоленском рухнул мост с автомобилями. Шесть человек пострадали, один погиб

Мост рухнул в 16:35 мск Источник: Инцидент Смоленск / T.me











В Смоленской области рухнул автомобильный мост. По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, обрушение произошло в 16:35 мск.



Когда произошло ЧП, по мосту двигались несколько автомобилей — шесть человек пострадали, погибла одна женщина, сообщают в медицинских службах города.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / T.me











Источник: Инцидент Смоленск / T.me

— Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового автомобиля в тяжелом состоянии, — сообщили в пресс-службе МЧС России.



Под мостом находилась железная дорога — обломки рухнули на нее, парализовав движение транспорта. Движение поездов Смоленск — Москва в обе стороны остановили.

Источник: Инцидент Смоленск / T.me











Источник: Новости Смоленска Типичный подслушано / T.me