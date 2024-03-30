Спасатели вызволили рыбака с Обского водохранилища — у него сломалась «мотособака» и началось кровотечение

Выезжать на лед нельзя с 1 марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мужчина 28 марта выехал на Новосибирское водохранилище несмотря на запрет. Рыбак был на мотобуксировщике, который называют «мотособакой». В 3 километрах от пляжа «На камнях» транспортное средство сломалось. Мужчина попытался его отремонтировать, но сильно повредил палец — у него началось обильно кровотечение.

— Он позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112. Незамедлительно на помощь пострадавшему на судне на воздушной подушке выехала группа спасателей Бердского поисково-спасательного отряда. В это же время оперативный дежурный Бердского ПСО постоянно находился на связи с мужчиной. Он объяснил, как при помощи подручных средств остановить кровотечение, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Спасатели прибыли на место и доставили рыбака на берег, где передали бригаде медиков. Вся поисково-спасательная операция заняла меньше двух часов.

Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, с наступлением теплой погоды рыбакам все чаще требуется помощь спасателей. В течение марта почти еженедельно происходили частичные провалы транспорта под лед в Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах.

С 1 марта в Новосибирской области запретили выезжать на водоемы на любой техники. А 27 марта закрылись все ледовые переправы. Несмотря на запрет с начала месяца сотрудники МЧС составили 34 протокола об административных правонарушениях из-за выезда на лед.