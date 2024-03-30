НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как -2

5 м/c,

южн.

 743мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

СРОЧНО

В Краснообске нашли тело мужчины

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Перлов в СИЗО
Как найти работу в ИТ-компании
Дом-лабиринт
Устроил ДТП и уехал
Арест министра ЖКХ
Город надстроек
Кандидаты в шорт-лист премии
НГС в Telegram
Происшествия Спасатели вызволили рыбака с Обского водохранилища — у него сломалась «мотособака» и началось кровотечение

Спасатели вызволили рыбака с Обского водохранилища — у него сломалась «мотособака» и началось кровотечение

Мужчина вышел на лед на транспортно средстве несмотря на запрет

193
2 комментария
Выезжать на лед нельзя с 1 марта

Мужчина 28 марта выехал на Новосибирское водохранилище несмотря на запрет. Рыбак был на мотобуксировщике, который называют «мотособакой». В 3 километрах от пляжа «На камнях» транспортное средство сломалось. Мужчина попытался его отремонтировать, но сильно повредил палец — у него началось обильно кровотечение.

— Он позвонил на единый номер вызова экстренных служб 112. Незамедлительно на помощь пострадавшему на судне на воздушной подушке выехала группа спасателей Бердского поисково-спасательного отряда. В это же время оперативный дежурный Бердского ПСО постоянно находился на связи с мужчиной. Он объяснил, как при помощи подручных средств остановить кровотечение, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Спасатели прибыли на место и доставили рыбака на берег, где передали бригаде медиков. Вся поисково-спасательная операция заняла меньше двух часов.

Как рассказали в МЧС по Новосибирской области, с наступлением теплой погоды рыбакам все чаще требуется помощь спасателей. В течение марта почти еженедельно происходили частичные провалы транспорта под лед в Ордынском, Искитимском и Новосибирском районах.

С 1 марта в Новосибирской области запретили выезжать на водоемы на любой техники. А 27 марта закрылись все ледовые переправы. Несмотря на запрет с начала месяца сотрудники МЧС составили 34 протокола об административных правонарушениях из-за выезда на лед.

В Бердске сотрудники МЧС спасли мужчину, который находился в колодце теплотрассы на объездной дороге. Сибиряк сломал ногу, поэтому он не смог самостоятельно выбраться из колодца.

ПО ТЕМЕ
МЧС Новосибирская область Обь Рыбак
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Мнение
«Дядя, подвезите 200 метров до парадной»: журналистка НГС — о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Ирина,  63

Berendey,  47

Лёлик,  45

Olka_22,  36

Danil,  23

Олеся,  40

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Добавить объявление