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Мужчина со сломанной ногой два дня пролежал в колодце теплотрассы под Новосибирском

Очевидцы случайно заметили пострадавшего

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Инцидент произошел в Бердске

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В Бердске сотрудники МЧС спасли мужчину, который находился в колодце теплотрассы на объездной дороге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сибиряк сломал ногу, поэтому он не смог самостоятельно выбраться из колодца.

— Вся спасательная операция заняла полчаса. С глубины трех метров эвакуировали мужчину при помощи альпинистского снаряжения. С его слов, он сломал ногу при падении и пролежал в колодце два дня, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Колобов.

Спасатели вытащили мужчину и передали его медикам. Как отметили в МЧС, из-за того, что пострадавший находился в колодце, это спасло его в 30-градусный мороз.

Спасатели вытащили из коллектора тела двух неизвестных человек. Их обнаружили на улице Есенина.

МЧССпасли мужчинуПровалился в колодецНовосибирск
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