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Тема дняПассажирский поезд сбил мужчину под Новосибирском
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Тела двух неизвестных человек вытащили спасатели из коллектора

Их обнаружили на улице Есенина

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Следователи проводят проверку

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В Новосибирске днем 13 декабря спасатели вытащили тела двух человек из коллектора на улице Есенина. О происшествии сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».

— Сегодня около 13:00 на Есенина спасатели вытащили из колодца 2 трупа, — говорится в посте.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального СК.

— Следователями проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе тела мужчины и женщины, личность которых в настоящий момент не установлена, — пояснили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее под окнами многоэтажки на Одоевского нашли тело мужчины. Оно пролежало там час.

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