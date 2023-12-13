Тела двух неизвестных человек вытащили спасатели из коллектора

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального СК.



— Следователями проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе тела мужчины и женщины, личность которых в настоящий момент не установлена, — пояснили в ведомстве.

