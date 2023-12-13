Тела двух неизвестных человек вытащили спасатели из коллектора

В Новосибирске днем 13 декабря спасатели вытащили тела двух человек из коллектора на улице Есенина. О происшествии сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black».
— Сегодня около 13:00 на Есенина спасатели вытащили из колодца 2 трупа, — говорится в посте.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе регионального СК.
— Следователями проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в коллекторе теплоцентрали в Дзержинском районе тела мужчины и женщины, личность которых в настоящий момент не установлена, — пояснили в ведомстве.
Следователи осмотрели место происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее под окнами многоэтажки на Одоевского нашли тело мужчины. Оно пролежало там час.