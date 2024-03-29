ДПС прибыли моментально: в Новосибирске водитель протаранил припаркованные автомобили

Новосибирец протаранил как минимум три припаркованные машины Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»











В Новосибирске задержали водителя, который протаранил несколько припаркованных машин в микрорайоне «Европейский берег». Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел вечером в четверг, 28 марта. По сообщениям местных жителей, нетрезвый водитель автомобиля Hyundai Solaris протаранил несколько припаркованных машин, а затем попытался скрыться с места происшествия. Его задержали сотрудники ДПС у дома №24 на улице Владимира Заровного.



— Продолжить движение он не смог из-за сильных повреждений передней правой части автомобиля. По всей видимости, за ним уже гнались сотрудники ДПС, так как прибыли моментально, — говорится в посте в канале.



Корреспондент НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать подробности инцидента, а также сколько автомобилей получили повреждения в результате действий нетрезвого мужчины.

