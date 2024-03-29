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Происшествия ДПС прибыли моментально: в Новосибирске водитель протаранил припаркованные автомобили

ДПС прибыли моментально: в Новосибирске водитель протаранил припаркованные автомобили

Водителя задержали сотрудники ДПС

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Новосибирец протаранил как минимум три припаркованные машины

В Новосибирске задержали водителя, который протаранил несколько припаркованных машин в микрорайоне «Европейский берег». Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел вечером в четверг, 28 марта. По сообщениям местных жителей, нетрезвый водитель автомобиля Hyundai Solaris протаранил несколько припаркованных машин, а затем попытался скрыться с места происшествия. Его задержали сотрудники ДПС у дома №24 на улице Владимира Заровного.

— Продолжить движение он не смог из-за сильных повреждений передней правой части автомобиля. По всей видимости, за ним уже гнались сотрудники ДПС, так как прибыли моментально, — говорится в посте в канале.

Корреспондент НГС направил запрос в ГИБДД Новосибирска, чтобы узнать подробности инцидента, а также сколько автомобилей получили повреждения в результате действий нетрезвого мужчины.

Ранее в Новосибирской области произошло смертельное ДТП на трассе. На месте погиб водитель автомобиля Great Wall.

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