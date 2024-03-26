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Происшествия Баржа с двумя судами затонула в Новосибирске — следователи начали проверку

Баржа с двумя судами затонула в Новосибирске — следователи начали проверку

В Оби обнаружили масленые пятна

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Причины происшествия пока не установлены

В Новосибирске следователи начали проверку из-за баржи, которая затонула с двумя другими судами. Инцидент произошел 25 марта в Яринском затоне реки Обь в Ленинском районе.

— Произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами. Зафиксировано наличие масленых пятен, — объяснили в восточном МСУТ СК России.

Сейчас следователи проводят проверку по ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Причины подтопления пока не установлены.

В октябре прошлого года жители Новосибирской области обнаружили черное пятно на поверхности реки Обь.

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