Баржа с двумя судами затонула в Новосибирске — следователи начали проверку

В Новосибирске следователи начали проверку из-за баржи, которая затонула с двумя другими судами. Инцидент произошел 25 марта в Яринском затоне реки Обь в Ленинском районе.
— Произошло подтопление находившейся на зимнем отстое баржи, груженной двумя другими судами. Зафиксировано наличие масленых пятен, — объяснили в восточном МСУТ СК России.
Сейчас следователи проводят проверку по ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Причины подтопления пока не установлены.
В октябре прошлого года жители Новосибирской области обнаружили черное пятно на поверхности реки Обь.