«Метров 100 прошел, а оно тянется»: новосибирцы заметили пятно на поверхности Оби

Жители Новосибирской области обнаружили черное пятно на поверхности реки Обь. Как сообщил редакции читатель НГС Александр, его заметили в районе дома №1/2 по улице Междуреченская. Там находится жилой комплекс «Аквамарин», в котором проживает сибиряк.
По словам мужчины, пятно образовалось сегодня, 17 октября. Данные появились в чате ЖК.
— Сегодня утром не было, когда выходил на работу, — сообщил мужчина. — Я вдоль пятна по берегу прошел метров 100, а оно тянется.
Управляющей компанией ЖК «Аквамарин» выступает УК «Аквамарин ТДСК». НГС позвонил в диспетчерскую службу организации с просьбой уточнить, поступали ли обращения жителей в компанию по ситуации.
— Заявок в течение дня в управляющую компанию не поступало, — сообщили в организации.
Корреспондент издания связался с оперативным дежурным по ЧС в Новосибирске Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. Там сообщили, что данные о произошедшем дежурным по ЧС не поступали, и посоветовали направить запрос.
НГС также обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что обращения не поступали.
В августе этого года в Новосибирске на Оби вдоль берега по воде растянулись радужные пятна. Инцидентом занялась прокуратура.