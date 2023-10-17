«Метров 100 прошел, а оно тянется»: новосибирцы заметили пятно на поверхности Оби

НГС также обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что обращения не поступали.



В августе этого года в Новосибирске на Оби вдоль берега по воде растянулись радужные пятна. Инцидентом занялась прокуратура.

