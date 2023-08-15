Пятна тянутся с Бугринского моста: на Оби появились масляные разводы

В Новосибирске на Оби вдоль берега со стороны ЖК «Марсель» по воде растянулись радужные пятна. Информация о сначала появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black», затем инцидентом занялась прокуратура.
— Длинная цветная пленка тянется по водной глади Оби от лодочной станции, расположенной рядом с «Марселем», — написали авторы публикации в телеграм-канале.
Некоторые местные жители переживают, что из-за неизвестного вещества в воде могут погибнут местные утки и ондатры.
— У нас тут живут семейство выдр и утки! У уток молодняк. Они ведь погибнут, — сетуют новосибирцы.
Представители лодочной стоянки «Буревестник», расположенной неподалеку сообщили, что пятна начинаются выше по течению.
— Приезжали ГИМС, прокуратура, спасатели, МЧС. Сказали, все засыпали, — сообщили НГС на лодочной стоянке «Буревестник».
Директор управляющей компании «Марсель» Лилия Чичева в свою очередь в телефонном разговоре заявила корреспонденту НГС, что пятна тянутся со стороны Бугринского моста, который расположен еще выще по течению.
— Мы вышли на берег, зафиксировали все, посмотрели — разводы были по реке со стороны Бугринского моста. Мы увидели, обход сделали, у нас все чисто, аккуратно и красиво, — заверила Чичева.
Ситуацией уже заинтересовались природоохранные прокуроры. В ведомстве начали проверку размещенной информации по поводу радужных пятен в акватории Оби в районе лодочной станции около ЖК «Марсель».
— Прокуратура проконтролирует, как уполномоченные органы примут меры по установлению загрязняющих веществ в воде, их концентрации, размера ущерба, источника загрязнения и виновных лиц, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Также в ведомстве оценят, насколько своевременно ответственные лица выполнят мероприятия, чтобы загрязнение в воде не распространялось и насколько быстро его устранят.
Ранее НГС писал о том, что на малой реке Новосибирска обнаружили густую пену. По словам местных жителей и рыбаков, в воду могли произвести очередные выбросы вредных веществ. Сибиряки испугались за судьбу бобров, которые живут в пойме.