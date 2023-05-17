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«Очень жаль бобров»: густую пену с резким запахом заметили на реке Туле — она пахнет химией

Новосибирец рассказал, что замечает подозрительные пятна и пену на реке несколько раз в год

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У пены, по словам новосибирца, неприятный запах

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17 мая в Кировском районе Новосибирска в реке Туле заметили подозрительную пену с неприятным запахом. Местный житель считает, что в водоем могли сбросить химические отходы.

Видеозаписи с пеной в реке Туле в редакцию НГС прислал житель Кировского района Юрий. По его словам, он увидел ее в среду около 07:00.

— Везде пена. Какой-то химотой пахнет. Как из выгребной ямы, — рассказал новосибирец.

Пену сибиряк заметил недалеко от дороги на улице Сибиряков-Гвардейцев

Пену сибиряк заметил недалеко от дороги на улице Сибиряков-Гвардейцев

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Юрий отметил, что около 5 лет живет в районе остановки «Советская Сибирь». Река Тула протекает неподалеку. Мужчина часто рыбачит там и утверждает, что несколько раз в теплое время года видит, как река окрашивается в необычные цвета или покрывается густой пеной.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пену на реке обнаружил местный житель

Видео: предоставлено читателем, Минэкологии НСО

Новосибирец также добавил, что накануне записал еще одно видео, на котором бульдозер сбрасывает в безымянную притоку Тулы в районе СНТ «Цветущая Сибирь» грунт с покрышками. Сибиряк считает, пена появилась не из-за этого.

Бульдозер с покрышками житель района заметил в районе дач

Бульдозер с покрышками житель района заметил в районе дач

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— К счастью, загрязнение происходит нечасто, за лето пару раз бывает. Очень жаль бобров. Там, где пена, семья живет. Уйдут, наверное, или умрут, — считает Юрий.

Сибиряк рассказал, что несколько раз обращался в надзорные органы по поводу загрязнения водоема.

— Экологи из прокуратуры отправили выездную лабораторию искать источник сброса. Как правило, сбросы кратковременные, и они не успевают обнаружить источник. Это уже третье мое обращение к ним, — заключил сибиряк.

Корреспондент НГС направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Там отметили, что на месте уже работает специалист.

— Прямо сейчас на месте работает старший государственный инспектор отдела оперативного реагирования министерства. Обследует местность в рамках контрольно-надзорных мероприятий, — сообщили в Минэкологии.

Длина реки Тулы составляет около 75 километров. Исток находится в поселке Степном в Ордынском районе. Мы подробно рассказывали об этом водоеме в репортаже из серии о малых реках Новосибирска.

В конце апреля стало известно о заторе из пластиковых бутылок, который образовался на водоеме. Берега реки от мусора очищали волонтеры.

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