«Очень жаль бобров»: густую пену с резким запахом заметили на реке Туле — она пахнет химией

17 мая в Кировском районе Новосибирска в реке Туле заметили подозрительную пену с неприятным запахом. Местный житель считает, что в водоем могли сбросить химические отходы.
Видеозаписи с пеной в реке Туле в редакцию НГС прислал житель Кировского района Юрий. По его словам, он увидел ее в среду около 07:00.
— Везде пена. Какой-то химотой пахнет. Как из выгребной ямы, — рассказал новосибирец.
Юрий отметил, что около 5 лет живет в районе остановки «Советская Сибирь». Река Тула протекает неподалеку. Мужчина часто рыбачит там и утверждает, что несколько раз в теплое время года видит, как река окрашивается в необычные цвета или покрывается густой пеной.
Новосибирец также добавил, что накануне записал еще одно видео, на котором бульдозер сбрасывает в безымянную притоку Тулы в районе СНТ «Цветущая Сибирь» грунт с покрышками. Сибиряк считает, пена появилась не из-за этого.
— К счастью, загрязнение происходит нечасто, за лето пару раз бывает. Очень жаль бобров. Там, где пена, семья живет. Уйдут, наверное, или умрут, — считает Юрий.
Сибиряк рассказал, что несколько раз обращался в надзорные органы по поводу загрязнения водоема.
— Экологи из прокуратуры отправили выездную лабораторию искать источник сброса. Как правило, сбросы кратковременные, и они не успевают обнаружить источник. Это уже третье мое обращение к ним, — заключил сибиряк.
Корреспондент НГС направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Там отметили, что на месте уже работает специалист.
— Прямо сейчас на месте работает старший государственный инспектор отдела оперативного реагирования министерства. Обследует местность в рамках контрольно-надзорных мероприятий, — сообщили в Минэкологии.
Длина реки Тулы составляет около 75 километров. Исток находится в поселке Степном в Ордынском районе. Мы подробно рассказывали об этом водоеме в репортаже из серии о малых реках Новосибирска.
В конце апреля стало известно о заторе из пластиковых бутылок, который образовался на водоеме. Берега реки от мусора очищали волонтеры.