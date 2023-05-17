«Очень жаль бобров»: густую пену с резким запахом заметили на реке Туле — она пахнет химией

Видеозаписи с пеной в реке Туле в редакцию НГС прислал житель Кировского района Юрий. По его словам, он увидел ее в среду около 07:00.



— Везде пена. Какой-то химотой пахнет. Как из выгребной ямы, — рассказал новосибирец.

