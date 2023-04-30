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На реке Тула собрался затор из пластиковых бутылок: фото с его устранения

Новосибирцы собрали 16 кубометров мусора по береговой полосе

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Гора пластика затрудняла течение реки

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Спасатели, чиновники, общественники и местные жители собрали мусор по береговой полосе реки Тула в Кировском районе. Итоги акции опубликованы в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Активисты провели уборку в рамках субботника «Берег добрых дел», который вошел в структуру всероссийского проекта «Вода России». В экологической акции приняли участие сотрудники комитета охраны окружающей среды, администрации Кировского района, спасатели МАСС, члены общественной организации «Бугринский комитет» и местные жители.

Активистам пришлось потрудиться

Активистам пришлось потрудиться

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— Участники акции устранили затор из пластиковых бутылок и мусора в районе пешеходного моста на улице Западная, — говорится в сообщении.

В результате участникам акции удалось собрать 16 кубометров мусора.

Иногда горы мусора могут скопиться не только на улице, но и в отдельно взятой квартире. Например, недавно жители одного из домов пожаловались на свою соседку, которая натаскала к себе отходы с помойки и завела 20 кошек.

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