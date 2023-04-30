На реке Тула собрался затор из пластиковых бутылок: фото с его устранения

Спасатели, чиновники, общественники и местные жители собрали мусор по береговой полосе реки Тула в Кировском районе. Итоги акции опубликованы в официальном Telegram-канале мэрии Новосибирска.
Активисты провели уборку в рамках субботника «Берег добрых дел», который вошел в структуру всероссийского проекта «Вода России». В экологической акции приняли участие сотрудники комитета охраны окружающей среды, администрации Кировского района, спасатели МАСС, члены общественной организации «Бугринский комитет» и местные жители.
— Участники акции устранили затор из пластиковых бутылок и мусора в районе пешеходного моста на улице Западная, — говорится в сообщении.
В результате участникам акции удалось собрать 16 кубометров мусора.
Иногда горы мусора могут скопиться не только на улице, но и в отдельно взятой квартире. Например, недавно жители одного из домов пожаловались на свою соседку, которая натаскала к себе отходы с помойки и завела 20 кошек.