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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Мама была в шоке, плакала»: как 15-летний гардеробщик спас почти 100 человек во время бойни в «Крокусе»

«Мама была в шоке, плакала»: как 15-летний гардеробщик спас почти 100 человек во время бойни в «Крокусе»

В концертном зале Ислам работает уже почти год

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Во время теракта в «Крокус Сити Холле» около сотни людей спас 15-летний гардеробщик. Ислам Халилов работал в концертном зале около года. Его рабочий день 22 марта начался как обычно в 16:00. Ислам рассказал журналисту MSK1.RU, как смог спасти десятки человек из рук террористов.

— Сначала мы услышали какие-то непонятные звуки на первом этаже. Подумали, может, какая-то шумная компания пришла, — вспоминает первые минуты нападения Ислам.

Потом он увидел, как со стороны лестницы и эскалатора начали выбегать люди. Как говорит Ислам, сразу понял, что что-то не так.

— Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону «Экспо», — рассказывает 15-летний спаситель.

Ислам, конечно, не считал, скольким он спас жизнь вечером 22 марта. Говорит, наверное, около 100 человек. Всех их парень сопроводил до входа в «Экспо». Сам Ислам шел последним, чтобы убедиться, что сзади никого нет.

— Нам показывали и рассказывали, куда направлять людей, если что-то случится. Я знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить, — объясняет Ислам.

Сейчас герой уже дома. Там его очень ждали мама, 8-летний брат и 3-летняя сестра.

— Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне всё это пришлось пережить. Что всё это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в здание за 10 минут до начала концерта группы «Пикник». Они расстреляли зрителей, устроили пожар и скрылись. Их задержали на следующий день в Брянской области.

По последним официальным данным, в «Крокусе» во время теракта погибли 133 человека.

Главное, что известно о теракте к этому вечеру, мы собрали в одном тексте. За всей информацией мы следим в режиме онлайн.
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