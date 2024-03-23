После теракта в Crocus City Hall не ввели режим контртеррористической операции. Зачем он нужен?

Сама контртеррористическая операция может проводиться и без введения особого правового режима Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта люди с автоматами ворвались в подмосковный концертный зал Crocus City Hall. Они открыли стрельбу по мирным людям, устроили несколько взрывов, после чего начался пожар. По официальным данным на эту минуту известно о 93 погибших, более 120 человек госпитализированы. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело. 23 марта к полудню по московскому времени стало известно о задержании 11 человек, среди них четверо непосредственно участвовали в теракте — об этом сообщили в Кремле. Там же уточнили, что силовики продолжают искать пособников по делу о теракте. В то же время официального объявления режима контртеррористической операции в Московской области не было.

Что такое КТО?

Все основные принципы противодействия терроризму устанавливает специальный закон, принятый в 2006 году. В статье 3 этого закона перечислены основные понятия, которые использует документ. В том числе там дается определение контртеррористической операции.



Контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.



Когда вводят режим КТО?

Сама КТО и режим КТО — не одно и то же. Контртеррористическая операция проводится «для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности». Грубо говоря, это решение касается только силовиков, которые непосредственно участвуют в операции. Решение о ней принимает руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Это ФСБ.



Режим контртеррористической операции касается не только силовиков — это особый правовой режим в рамках которого могут быть введены временные ограничения для всех лиц, находящихся на территории, где такой режим введен. Во время проведения контртеррористической операции его могут вводить, но это не обязательное условие проведения КТО. То есть, могут ввести, а могут и не вводить — по необходимости. Необходимость определяет тот же человек, который принимает решение о начале (и окончании) КТО.



Что происходит, когда введен режим КТО?

По закону решения о введении особого правового режима контртеррористической операции и, впоследствии, о его отмене подлежат незамедлительному обнародованию. В том числе должно быть сказано на каких объектах или территории этот режим вводится и какие ограничения будут действовать. Перечень возможных ограничений тоже установлен законом, но какие из них применять, а какие — нет определяется в каждом случае отдельно. Ввести могут ввести как все ограничения, так и отдельные



Какие спецмеры и ограничения могут быть при режиме КТО?

Закон предусматривает четкий список возможных мер и ограничений, которые могут быть введены на территории, где объявлен режим КТО.



Проверка документов, удостоверяющих личность (если их нет, человека могут доставить в полицию или иные компетентные органы для установления личности).



«Удаление физических лиц» с отдельных участков местности и объектов, отбуксировка транспорта.



Усиление охраны общественного порядка и отдельных объектов (подлежащих госохране, обеспечивающих жизнедеятельность и функционирование транспорта, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность).



Контроль телефонных переговоров и других каналов связи, поиск на каналах связи и в почтовых отправлениях информации об обстоятельствах совершения терракта и террористах.



Использование транспорта любых организаций (кроме дипломатических и консульских), а в неотложных случаях физлиц для транспортировки раненых и погони за террористами.



Приостановка работы опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.



Ограничение использования сетей и средств связи.



Временное отселение физлиц в безопасные районы с обязательным предоставлением жилых помещений.



Введение карантина и проведение необходимых в его случае мероприятий.



Ограничение движения машин и пешеходов.



Беспрепятственное проникновение участников КТО, на любые объекты и территории, включая жилые помещения, для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.



Досмотр физлиц и транспорта при въезде на территорию КТО и выезде с нее.



Запрет или ограничение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств и ядовитых веществ.



Установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.



Ограничение или запрет частной детективной и охранной деятельности.



Почему не ввели режим КТО?

Официального обнародования информации о введении режима КТО в порядке, предусмотренном законодательством не было, из чего можно сделать вывод, что особый правовой режим не вводился.



В ЦОС ФСБ корреспонденту Городских порталов сообщили, что по данным ФСБ режим КТО не вводился, однако уточнили, что все комментарии по этому поводу уполномочен давать Национальный антитеррористический комитет. Телефоны Антитеррористической комиссии в Московской области, указанные на сайте НАК, утром 23 марта недоступны.

