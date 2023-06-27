ФСБ прекратила дело против Пригожина о вооруженном мятеже

Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ
О том, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено,
— Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, — сообщает издание.
В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором в частности отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России.
— Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено, — отметил президент.
Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до
27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ.
С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
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