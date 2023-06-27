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ФСБ прекратила дело против Пригожина о вооруженном мятеже

Как силовики объясняют это решение

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Евгений Пригожин вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» появился в Ростове-на-Дону 24 июня

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Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.

— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела, — говорится в сообщении.

О том, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, 24 июня в разговоре с ТАСС рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Пригожин уедет в Белоруссию, а бойцы ЧВК продолжат работать в полевых лагерях.

— Власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги, — сообщает издание.

В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором в частности отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России.

— Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено, — отметил президент.

Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.

27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ.

С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.

Редакция считает важным подчеркнуть, что не поддерживает никакие действия по насильственному свержению власти — как и любое насилие вообще.

Евгений ПригожинМятежФСБЧВК Вагнер
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