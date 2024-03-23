Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших во время теракта в Crocus CIty Hall Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, больше ста человек пострадали, 40 человек погибли. Само здание охватил огонь. Мы ведем онлайн-репортаж с места трагедии.



Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в Crocus CIty Hall. Сейчас в нём числятся 146 человек , 60 из которых в тяжелом состоянии. Также в списках пострадавших значатся 8 детей.

UPD: Практически все операции госпитализированным после теракта проведены, тяжелые пострадавшие переведены в реанимации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Около 17 человек находятся в Химкинской областной больнице.

Узнать о пострадавших в Crocus CIty Hall, получить поддержку. Телефоны горячих линий:

горячая линия психологической помощи МЧС: 8 800 775-17-17;

поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: (495) 621–43–31;

единый телефон доверия. Звонить можно из любого региона России: 8 800 333-44-34;

горячая линия психологической помощи для всех людей (благотворительный фонд «Просто люди»): 8 800 100-19-41;

единый справочный телефон (Москва): (499) 173-09-09.

Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru











Источник: Mz.mosreg.ru









