Водитель обжёг руки: «Волга» загорелась на перекрестке в центре Новосибирска — видео

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся легковой автомобиль «Волга». Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Влад.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 22 марта.
— На пересечении Добролюбова и Зыряновской загорелась «Волга». Водитель «Волги» обжег руки, — сообщил читатель, не уточнив подробности происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в результате пожара пострадавших нет. Сотрудники ведомства тушили автомобиль, попавший в аварию. Огонь повредил салон и моторный отсек отечественной машины на площади два квадратных метра. Возгорание было ликвидировано за четыре минуты.
Накануне в Новосибирске у Хилокского рынка загорелся автомобиль марки KIA. Очевидцы пытались потушить огонь снегом, который кидали с лопат.