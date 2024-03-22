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Происшествия Водитель обжёг руки: «Волга» загорелась на перекрестке в центре Новосибирска — видео

Водитель обжёг руки: «Волга» загорелась на перекрестке в центре Новосибирска — видео

Общая площадь пожара составила два квадратных метра

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В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал

В Октябрьском районе Новосибирска загорелся легковой автомобиль «Волга». Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Влад.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 22 марта.

— На пересечении Добролюбова и Зыряновской загорелась «Волга». Водитель «Волги» обжег руки, — сообщил читатель, не уточнив подробности происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в результате пожара пострадавших нет. Сотрудники ведомства тушили автомобиль, попавший в аварию. Огонь повредил салон и моторный отсек отечественной машины на площади два квадратных метра. Возгорание было ликвидировано за четыре минуты.

Накануне в Новосибирске у Хилокского рынка загорелся автомобиль марки KIA. Очевидцы пытались потушить огонь снегом, который кидали с лопат.

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Новосибирск МЧС Пожар ДТП
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