Тушили снегом с лопат: иномарка загорелась у Хилокского рынка — видео

На улице Хилокской из-за происшествия собралась пробка Источник: читательница НГС











В Кировском районе Новосибирска на обочине дороги на улице Хилокской загорелась иномарка. Об этом НГС сообщила читательница. Все произошло около 17:10 в четверг, 21 марта.

— Это где Хилокский рынок. Что-то загорелось под капотом машины. Выбежали мужчины, начали кидать снег под капот. Потом остановился мужчина, вышел. Сейчас там пробка большая, — рассказала женщина.

Источник: Читательница НГС

Судя по кадрам, присланным в редакцию, загорелся серый автомобиль марки KIA. Рядом с ним в момент происшествия находились как минимум пять человек, которые пытались потушить огонь под капотом машины — они бросали снег с помощью лопат.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сотрудники ведомства прибыли на место происшествия в 17:22. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля на площади полтора квадратных метрах. Открытое горение было ликвидировано в течение 8 минут. Никто не пострадал.

