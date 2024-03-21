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Происшествия

Тушили снегом с лопат: иномарка загорелась у Хилокского рынка — видео

На месте происшествия собралась большая пробка

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На улице Хилокской из-за происшествия собралась пробка

В Кировском районе Новосибирска на обочине дороги на улице Хилокской загорелась иномарка. Об этом НГС сообщила читательница. Все произошло около 17:10 в четверг, 21 марта.

— Это где Хилокский рынок. Что-то загорелось под капотом машины. Выбежали мужчины, начали кидать снег под капот. Потом остановился мужчина, вышел. Сейчас там пробка большая, — рассказала женщина.

Судя по кадрам, присланным в редакцию, загорелся серый автомобиль марки KIA. Рядом с ним в момент происшествия находились как минимум пять человек, которые пытались потушить огонь под капотом машины — они бросали снег с помощью лопат.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что сотрудники ведомства прибыли на место происшествия в 17:22. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля на площади полтора квадратных метрах. Открытое горение было ликвидировано в течение 8 минут. Никто не пострадал.

Ранее на Советском шоссе загорелся микроавтобус. Пламя охватило его полностью.

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Новосибирск Хилокский рынок МЧС РФ Пожар
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