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Микроавтобус загорелся на Советском шоссе в Новосибирске — видео с места пожара

Пожарные потушили пламя за 7 минут

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Во время пожара никто не пострадал

В Новосибирске вечером 15 марта на Советском шоссе недалеко от остановки «Красный Восток» загорелся микроавтобус. Видео с места пожара опубликовали очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Проезжал мимо, только с другой стороны. В машине никого не увидел, рядом люди остановились, — пояснил очевидец.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, к моменту приезда пожарных автомобиль был полностью в огне.

— Пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в течение семи минут. Пострадавших нет, — отметили в министерстве.

Ранее в Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, который ехал из Новосибирска в Новокузнецк. Общественный транспорт вспыхнул на трассе между селами Коурак и Лебедево.

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Пожар Машина ДТП Новосибирск
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