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Случился приступ: полицейский спас женщину на избирательном участке в Новосибирской области

Пострадавшая женщина находится в больнице, её жизни ничего не угрожает

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Александр Баранов оперативно оказал пострадавшей первую помощь

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Сотрудник полиции спас женщину с приступом на избирательном участке в Убинском районе Новосибирской области. Информация об этом появилась в издании «Убинский вестник».

Инцидент произошел в минувшую субботу, 16 марта, на избирательном участке в деревне Херсонка. У одной из местных жительниц произошел приступ, она потеряла сознание. На помощь женщине пришел дежурный изолятора временного содержания ОП «Убинское», младший лейтенант Александр Баранов.

— Благодаря находчивости и правильным действиям Александра Сергеевича, имеющего специальную медицинскую подготовку, ее удалось привести в чувства до приезда скорой помощи, — рассказали в издании.

Спасенная женщина в настоящее время находится в местной больнице под наблюдением медиков. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о происшествии.

Ранее сотрудники ГИБДД в Новосибирской области спасли пассажиров замерзающего автобуса. Транспорт сломался на трассе в непогоду.

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