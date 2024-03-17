Случился приступ: полицейский спас женщину на избирательном участке в Новосибирской области

Сотрудник полиции спас женщину с приступом на избирательном участке в Убинском районе Новосибирской области. Информация об этом появилась в издании «Убинский вестник».
Инцидент произошел в минувшую субботу, 16 марта, на избирательном участке в деревне Херсонка. У одной из местных жительниц произошел приступ, она потеряла сознание. На помощь женщине пришел дежурный изолятора временного содержания ОП «Убинское», младший лейтенант Александр Баранов.
— Благодаря находчивости и правильным действиям Александра Сергеевича, имеющего специальную медицинскую подготовку, ее удалось привести в чувства до приезда скорой помощи, — рассказали в издании.
Спасенная женщина в настоящее время находится в местной больнице под наблюдением медиков. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.
Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил информацию о происшествии.
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