Отключилось отопление: на новосибирской трассе спасли пассажиров замерзшего автобуса

Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам и водителю сломавшегося на трассе автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел 14 марта, когда наряд в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Алексея Абожина и инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Кирилла Ладышкина следили за безопасностью на трассе Р-256 «Чуйский тракт». Инспекторы во время патрулирования заметили автобус, который стоял на обочине. Транспорт ехал из поселка Сузун в Новосибирск.
— В пути следования произошла поломка электрообрудования, в связи отключилась система отопления салона автобуса. В салоне находилось 16 пассажиров, из которых один ребенок, — рассказали подробности в ГУ МВД.
Сотрудники помогли пересадить пассажиров на другой автобус, который ехал в попутном направлении, всех доставили в Новосибирск. Сломанный автобус с помощью тягача транспортировали в гаражный бокс в Сузуне на ремонт.
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