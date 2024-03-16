Отключилось отопление: на новосибирской трассе спасли пассажиров замерзшего автобуса

Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам и водителю сломавшегося на трассе автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел 14 марта, когда наряд в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Алексея Абожина и инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Кирилла Ладышкина следили за безопасностью на трассе Р-256 «Чуйский тракт». Инспекторы во время патрулирования заметили автобус, который стоял на обочине. Транспорт ехал из поселка Сузун в Новосибирск.