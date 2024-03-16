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Отключилось отопление: на новосибирской трассе спасли пассажиров замерзшего автобуса

В салоне находилось 16 человек

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Сотрудники заметили автобус во время патрулирования

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Сотрудники ГИБДД помогли пассажирам и водителю сломавшегося на трассе автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел 14 марта, когда наряд в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Алексея Абожина и инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Кирилла Ладышкина следили за безопасностью на трассе Р-256 «Чуйский тракт». Инспекторы во время патрулирования заметили автобус, который стоял на обочине. Транспорт ехал из поселка Сузун в Новосибирск.

— В пути следования произошла поломка электрообрудования, в связи отключилась система отопления салона автобуса. В салоне находилось 16 пассажиров, из которых один ребенок, — рассказали подробности в ГУ МВД.

Сотрудники помогли пересадить пассажиров на другой автобус, который ехал в попутном направлении, всех доставили в Новосибирск. Сломанный автобус с помощью тягача транспортировали в гаражный бокс в Сузуне на ремонт.

Зимой автобус с 22 детьми застрял на трассе в Новосибирской области. Замерзающих пассажиров спасли сотрудники территориального управления автомобильных дорог

Сломался автобусТрассаСузунГИБДДПассажиры
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