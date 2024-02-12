Нарушена приватность санузла: новосибирец подал в суд из-за условий в СИЗО

В ней были нарушены «условия приватности санузла» — не было двери. Нарекания вызвало и отсутствие поручней в спальных местах. Кроме того, новосибирец жаловался на грибок на стенах, сырость в помещении, бетонный пол вместо деревянного, оголенный провод высокого напряжения. Истцу также отказывали в оказании бесплатной медицинской помощи. Мужчина оценил свои страдания в два миллиона рублей, в связи с чем подал иск к ФСИН.

