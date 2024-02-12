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Нарушена приватность санузла: новосибирец подал в суд из-за условий в СИЗО

Мужчина просил 2 миллиона, но ему присудили только 9 тысяч

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Новосибирец получил компенсацию в 9 тысяч рублей

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Житель Новосибирска добился компенсации за плохие условия пребывания в СИЗО. Он подал иск на два миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Новосибирска, местный житель подал иск к региональному управлению ФСИН из-за нарушения условий содержания под стражей. Истец указал, что находился в камере ФКУ СИЗО-1 с 17 мая по 18 июня 2023 года.

В ней были нарушены «условия приватности санузла» — не было двери. Нарекания вызвало и отсутствие поручней в спальных местах. Кроме того, новосибирец жаловался на грибок на стенах, сырость в помещении, бетонный пол вместо деревянного, оголенный провод высокого напряжения. Истцу также отказывали в оказании бесплатной медицинской помощи. Мужчина оценил свои страдания в два миллиона рублей, в связи с чем подал иск к ФСИН.

Суд установил, что новосибирец 32 дня содержался в камере, в это время количество лиц в ней превышало установленные нормативы, поэтому не всех удалось обеспечить спальным местом. Представителям ФСИН не удалось доказать суду, что напольное покрытие в помещении соответствует установленным нормам.

Вердикт Дзержинского районного суда — новосибирец за нарушение условий содержания под стражей получит компенсацию в 9 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области корреспондент НГС заявили, что не будут комментировать данную информацию.

Ранее оправданный банкир из Новосибирска отсудил у министерства финансов России деньги за незаконное уголовное преследование. Из бюджета ему должны выплатить более 24 миллионов рублей.

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