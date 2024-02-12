Нарушена приватность санузла: новосибирец подал в суд из-за условий в СИЗО

Житель Новосибирска добился компенсации за плохие условия пребывания в СИЗО. Он подал иск на два миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда Новосибирска, местный житель подал иск к региональному управлению ФСИН из-за нарушения условий содержания под стражей. Истец указал, что находился в камере ФКУ СИЗО-1 с 17 мая по 18 июня 2023 года.
В ней были нарушены «условия приватности санузла» — не было двери. Нарекания вызвало и отсутствие поручней в спальных местах. Кроме того, новосибирец жаловался на грибок на стенах, сырость в помещении, бетонный пол вместо деревянного, оголенный провод высокого напряжения. Истцу также отказывали в оказании бесплатной медицинской помощи. Мужчина оценил свои страдания в два миллиона рублей, в связи с чем подал иск к ФСИН.
Суд установил, что новосибирец 32 дня содержался в камере, в это время количество лиц в ней превышало установленные нормативы, поэтому не всех удалось обеспечить спальным местом. Представителям ФСИН не удалось доказать суду, что напольное покрытие в помещении соответствует установленным нормам.
Вердикт Дзержинского районного суда — новосибирец за нарушение условий содержания под стражей получит компенсацию в 9 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области корреспондент НГС заявили, что не будут комментировать данную информацию.
Ранее оправданный банкир из Новосибирска отсудил у министерства финансов России деньги за незаконное уголовное преследование. Из бюджета ему должны выплатить более 24 миллионов рублей.