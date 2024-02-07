Оправданный банкир добился многомиллионной компенсации за уголовное дело: сколько суд взыскал с Минфина

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск бывшего зампреда правления банка «Пушкино» Павла Чернявского, который взыскал с Минфина России более 24 миллионов рублей из-за незаконного уголовного преследования. Сам банк «Пушкино» перестал существовать более десяти лет назад.
Финансовая организация лишилась лицензии банка России в 2013 году, спустя полгода банк признали банкротом. В ходе расследования в организации обнаружили хищения, в которых заподозрили Павла Чернявского. Следственные органы считали, что мужчина с использованием служебного положения организовал хищение 250 миллионов рублей, а затем легализовал преступно полученные доходы. В сентябре 2021 года Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес Чернявскому оправдательный приговор.
В ответ мужчина подал собственные иски к Российской Федерации в лице министерства Финансов РФ и потребовал компенсацию расходов, связанных с уголовным преследованием.
Как сообщили в сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, суд постановил — Минфин России должен возместить Чернявскому расходы на юристов и адвокатов, а также расходы, связанные с вопросом реабилитации. Всего Павлу Чернявскому должны выплатить 24 миллиона 325 тысяч 882 рубля.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко также добился компенсации от Минфина России за незаконное уголовное преследование. Экс-глава региона выплатят более 7 миллионов рублей.