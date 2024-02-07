Оправданный банкир добился многомиллионной компенсации за уголовное дело: сколько суд взыскал с Минфина

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Ранее бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко также добился компенсации от Минфина России за незаконное уголовное преследование. Экс-глава региона выплатят более 7 миллионов рублей.

