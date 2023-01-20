Экс-губернатор НСО Василий Юрченко взыскал с Минфина 7 миллионов на адвокатов и реабилитацию

20 января Железнодорожный районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Он требовал возмещения имущественного вреда из-за незаконного уголовного преследования. Министерству финансов РФ предстоит выплатить Юрченко более семи миллионов рублей, которые Юрченко потратил на адвокатов (с учетом индексации).
— Постановлением суда в пользу Юрченко В. А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, взысканы расходы на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации, с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги по Новосибирской области с февраля 2020 года по декабрь 2022 года в общей сумме
Изначально экс-губернатор претендовал на 5,7 миллиона рублей, в августе 2021 года суд постановил выплатить ему 289 тысяч. Это решение Юрченко оспорил, в результате пересмотра дела сумма выросла до 7 миллионов. Постановление суда не вступило в законную силу.
Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, пока президент не уволил его с формулировкой «в связи с утратой доверия». Вскоре против чиновника возбудили два дела: о халатности и превышении полномочий. Первое было прекращено 3 февраля 2017 года «за отсутствием состава преступления». По второму Юрченко признали виновным и приговорили к трем годам условного срока.
Ранее НГС составил список новосибирских чиновников и силовиков, которых внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия.