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Гордону стало плохо на съемках передачи — недавно он скандалил с Кологривым

В студию вызывали медиков

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После оказания медицинской помощи Гордон вернулся к съемке

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Ведущему Александру Гордону 4 февраля стало плохо в студии Первого канала. Коллеги вызвали ему скорую. Врачи выявили у 59-летнего ведущего аритмию. Ему сделали укол за кулисами. После этого Гордон вернулся к работе, пишет телеграм-канал Baza.

Примечательно, что пока сам Александр Гордон не комментировал случившееся.

Многие СМИ связывают плохое самочувствие Гордона со скандалом, который произошел в эфире передачи «Закрытый показ» с актером сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. Однако выпуск этой передачи был 3 февраля, соответственно, они никак не связаны.

Как ранее писали наши коллеги из МSК1.RU, Никиту Кологривого позвали как эксперта для обсуждения фильма «Подельники». Но Гордону не понравилось, что актер заговорил о фильме слишком пространно. В итоге актер покинул студию прямо в эфире.

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Александр ГордонСтало плохоПервый канал
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