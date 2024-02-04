Гордону стало плохо на съемках передачи — недавно он скандалил с Кологривым

Ведущему Александру Гордону 4 февраля стало плохо в студии Первого канала. Коллеги вызвали ему скорую. Врачи выявили у 59-летнего ведущего аритмию. Ему сделали укол за кулисами. После этого Гордон вернулся к работе, пишет телеграм-канал Baza.
Примечательно, что пока сам Александр Гордон не комментировал случившееся.
Многие СМИ связывают плохое самочувствие Гордона со скандалом, который произошел в эфире передачи «Закрытый показ» с актером сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. Однако выпуск этой передачи был 3 февраля, соответственно, они никак не связаны.
Как ранее писали наши коллеги из МSК1.RU, Никиту Кологривого позвали как эксперта для обсуждения фильма «Подельники». Но Гордону не понравилось, что актер заговорил о фильме слишком пространно. В итоге актер покинул студию прямо в эфире.