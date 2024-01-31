В Новосибирске больше полумесяца ищут пропавшего 37-летнего мужчину

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 37-летний Павел Ковальчук. Местонахождение мужчины неизвестно с 11 января. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы Павла: рост — 202 сантиметра, худощавого телосложения. Волосы русые с проседью, глаза серо-зеленые, носит бороду. В день пропажи, предположительно, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные брюки, темные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
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