Жителей новосибирской новостройки неделю мучает трупный запах - причину не может найти даже полиция

В Новосибирске жители одного из подъездов дома на улице Виталия Потылицына несколько дней жалуются на подозрительный запах. Они считают, что так может пахнуть труп. Источник запаха определить не смогли ни сотрудники полиции, ни управляющей компании «Плющихинский».
Везде чисто, а вонь стоит
— Около недели назад эта вонь появилась, — рассказал редакции НГС местный житель, попросивший не называть его имени. — Мы с соседями начали обходить подъезд в поисках какого-нибудь забытого мусора и ничего не нашли. В управляющую позвонили, они пришли, проверили подвал, чердак — говорят, все чисто, сухо, а вонь все равно стоит. Зайдешь в подъезд — дышать невозможно.
В полицию, с его слов, соседи обращались неоднократно и спрашивали, что им делать. В ответ их просили уточнить, откуда именно идет запах — и тогда уже обещали приехать. На вопрос, можно ли проверить подъезд с помощью служебной собаки, последовал ответ, что собак используют для поисков запрещенных веществ, а также в случае, если нужно найти что-то по горячим следам.
При этом мужчина отметил, что в поквартирных обходах (на неделе их было несколько) участвовали сотрудники Росгвардии. Но те, как и сотрудники УК, ограничились тем, что отметили, в каких квартирах им не открыли, сказали, что источник неприятного запаха не обнаружен и ушли.
Собеседник НГС считает, что росгвардейцы не смогли определить источник запаха из-за того, что в течение дня подъездная дверь много раз открывалась, из-за чего запах выветрился. По утрам вонь намного сильнее.
«Сотрудники приезжали, долбились»
Житель дома также предоставил в редакцию запись телефонного разговора — по его словам, беседа шла с сотрудником полиции
— Это уже второй случай за мои последние две смены, — говорит голос на записи. — Нам звонили, то же самое говорили: «У нас из квартиры трупный запах». Сотрудники приезжали, стояли, долбились, долбились, долбились, минут сорок в итоге долбились. А потом хозяева приехали, оказались живы-здоровы, а воняло не трупом, а какой-то травой лекарственной.
Пресс-служба МВД в ответ на запрос НГС отвергла версию того, что полиция не отреагировала на сигнал.
— Да, сообщение о подозрительном запахе поступило и мы не могли оставить его без внимания. В первый же день сотрудники патрульно-постовой службы обследовали подъезд, несколько раз участковый проводил обход и сегодня снова должен провести. К сожалению, мы пока не можем установить квартиру, из которой исходит запах и хорошо, если бы жильцы смогли нам в этом помочь.
Пресс-служба Росгвардии также прокомментировала данную историю. По их словам, именно полицейские переадресовали им сигнал о подозрительном запахе, после чего подъезд вместе с жильцами проверили сотрудники вневедомственной охраны.
— Сотрудники Росгвардии вместе с жильцами дома произвели поэтажный обход подъезда, источник запаха установлен не был, — подвели они итог.
13 картир не отвечают
Сильнее всего запах, по словам собеседника НГС, ощущается на первом этаже. Однако жильцы первого этажа, которых опросила УК, заверяли, что в их квартирах нет ничего.
— Специалисты управляющей компании обследовали общедомовое имущество, в частности, лифтовые шахты и подвал. Там ничего не нашли, запах, как мы понимаем, идет из квартиры. Соответственно, вопрос должны решить собственники. Но специалисты им, естественно, помогут, — прокомментировали НГС сотрудники компании «Дискус» — местного застройщика. — Сейчас наша задача — осмотреть все квартиры. И здесь очень важна помощь собственников, в первую очередь, старшей по дому.
Жилец подъезда №1 отметил, что часть квартир в их подъезде еще не проданы, но есть и те, что уже заселены, однако на звонки соседей и УК не отвечают. Причем среди них есть те, что находятся на втором этаже, рядом с эпицентром.
— Я не знаю, что еще можно сделать, — разводит руками он. — Может, придется даже выключить свет на лестничной площадке в этих тринадцати квартирах, чтобы они хотя бы так реагировать начали...
Тем временем в селе Ярково из-за подозрительного запаха в подъезде МЧС эвакуировало целый дом. Убедившись в том, что опасных веществ в воздухе нет, спасатели позволили жильцам вернуться в свои квартиры.