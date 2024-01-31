Жителей новосибирской новостройки неделю мучает трупный запах - причину не может найти даже полиция

При этом мужчина отметил, что в поквартирных обходах (на неделе их было несколько) участвовали сотрудники Росгвардии. Но те, как и сотрудники УК, ограничились тем, что отметили, в каких квартирах им не открыли, сказали, что источник неприятного запаха не обнаружен и ушли.

Собеседник НГС считает, что росгвардейцы не смогли определить источник запаха из-за того, что в течение дня подъездная дверь много раз открывалась, из-за чего запах выветрился. По утрам вонь намного сильнее.

«Сотрудники приезжали, долбились»

Житель дома также предоставил в редакцию запись телефонного разговора — по его словам, беседа шла с сотрудником полиции