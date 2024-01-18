«Высокие идеалы и законная работа сыщиков»: что известно о частной школе охранников, которая загорелась в гимназии №10

18 января в подсобном помещении гимназии №10 произошёл пожар. Оказалось, что в подвале государственного образовательного учреждения, где спасатели обнаружили возгорание, располагается коммерческая организация.
— Произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников, — подтвердил пресс-секретарь ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Рядом со школой находится стенд, на котором есть информация: в гимназии располагается «Школа частного сыска и охраны «АББ-Профи». Организация предоставляет услуги по подготовке охранников, повышению их квалификации и проверке знаний. Кроме того, педагоги школы принимают экзамены у граждан «по безопасному обращению с оружием».
По данным сервиса «Контур.Фокус», негосударственное учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Школа Частного Сыска и Охраны «Абб-Профи» зарегистрировано в 2000 году. Директор — Беликов Николай Васильевич. В списке учредителей два юрлица, а также Афанасьев Вячеслав Семенович и Щербенёв Алексей Григорьевич. По итогам 2022 года, компания зафиксировала выручку в размере 2,2 млн рублей, убыток — 106 тыс. рублей.
Судя по размещенной информации охранников в школе готовили быстро: самый продолжительный курс — обучение секьюрити обращению со спецсредставми, травматическим, гражданским и огнестрельным оружием — занимал семь учебных дней.
Один из соучредителей школы — Алексей Щербенёв является президентом «Ассоциации российских детективов».
— Наша миссия заключается в пропаганде высоких идеалов, честности, неподкупности, объективности, профессиональной этике, безусловного соблюдения законности в работе частных сыщиков, — говорится на сайте ассоциации.
Редакция НГС несколько раз попытался связаться с Щербенёвым по телефону, но абонент всякий раз сбрасывает звонки.
Один из педагогов гимназии №10 рассказал корреспонденту НГС, работающему на месте событий, что не знал о частной школе охранников, расположенной в здании гимназии. В процессе ликвидации последствий пожара силовики выносят из подвала оружие. Известно, что сейчас сотрудники прокуратуры будут выяснять, на каких основаниях помещения сдавалось в аренду сторонней организации. Известно, что помещение сдавала мэрия. НГС отправил запрос в мэрию по ситуации.
В момент пожара в школе охранников находились два человека. Один сумел выбраться, второго продолжают искать спасатели. Всю оперативную информацию по пожару вы можете отслеживать в нашей онлайн-трансляции.