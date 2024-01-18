«Высокие идеалы и законная работа сыщиков»: что известно о частной школе охранников, которая загорелась в гимназии №10

Рядом со школой находится стенд, на котором есть информация: в гимназии располагается «Школа частного сыска и охраны «АББ-Профи». Организация предоставляет услуги по подготовке охранников, повышению их квалификации и проверке знаний. Кроме того, педагоги школы принимают экзамены у граждан «по безопасному обращению с оружием».

