Поджег письма в подъезде, размахивал ножом, дрался: дебошир досаждает жителям многоэтажки в Новосибирске

Дебошир, поселившийся в доме на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска, пугает жителей многоэтажки. По словам одного из его соседей, молодой парень курит в лифте, размахивает ножом, дерется, шумит, а один раз поджег письма в подъезде. Жители подготовили коллективное заявление в полицию.
Как рассказал НГС Евгений (имя изменено по его просьбе, — Прим. ред.), 22-летний Денис живет в квартире на 14 этаже 18 этажного дома. Само жилье принадлежит его дедушке, по словам жителей, ни хозяин квартиры, ни его внук на замечания не реагируют.
— Ночью шум, гам, собирает компании, пляшут, соседям не дает жить. Он выломал нам дверной замок, из окон вещи, мусор в пакетах выкидывал, в подъезде курит. Недавно он разжег костер на первом этаже из писем, сидел в неадекватном состоянии, ножом в лифте размахивал, — рассказал НГС мужчина.
При этом, отмечает Евгений, когда соседи стучат к Денису в квартиру во время очередного шума, он не открывает двери.
Поведение соседа попало на камеры видеонаблюдения, например, 15 января на первом этаже около лифтов он достал письма из ящиков и поджег. После мужчина сел рядом с огнем, возгорание потушили местные, которые в этот момент зашли в подъезд. Спустя время он зашел в лифт, но никуда не уехал, оставшись на первом этаже, юноша начал размахивать ножом по лифтовой двери, ломать панель. В этот момент зашел сосед, который, вероятно, успокоил дебошира.
До этого, в апреле Денис устроил драку на первом этаже со своими знакомыми (ранее они вместе курили в лифте), рядом стояла маленькая девочка. В этот же день, чтобы войти в подъезд Денис дернул за ручку со всей силы, сломав дверь, ее потом починили сотрудники управляющей компании.
Жители писали заявления в полицию, обращались к участковому. Сейчас местные составили коллективное обращение в полицию, планируют обратиться в прокуратуру региона. Говорят, что боятся за детей.
НГС направил запрос в управляющую компанию дома на улице Татьяны Снежиной, 19 и в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.
Недавно жители дома на улице Татьяны Снежиной, 29/1 пожаловались на соседа-дебошира. По их словам, он часто пьет, громко слушает музыку, дерется и угрожает расправой. Вызовы полиции на него не влияют. Два года назад на улице Твардовского, 22/5 в Первомайском районе Новосибирска сосед нанес два ножевых ранения мужчине, который попросил его вести себя потише.