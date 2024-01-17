Поджег письма в подъезде, размахивал ножом, дрался: дебошир досаждает жителям многоэтажки в Новосибирске

При этом, отмечает Евгений, когда соседи стучат к Денису в квартиру во время очередного шума, он не открывает двери.

Поведение соседа попало на камеры видеонаблюдения, например, 15 января на первом этаже около лифтов он достал письма из ящиков и поджег. После мужчина сел рядом с огнем, возгорание потушили местные, которые в этот момент зашли в подъезд. Спустя время он зашел в лифт, но никуда не уехал, оставшись на первом этаже, юноша начал размахивать ножом по лифтовой двери, ломать панель. В этот момент зашел сосед, который, вероятно, успокоил дебошира.