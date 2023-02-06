«То дерется, то бегает по подъезду в трусах»: жители дома на Татьяны Снежиной несколько лет страдают от соседа-дебошира

Жители дома на улице Татьяны Снежиной, 29/1 собирают коллективные подписи против соседа-дебошира. Они жалуются, что он часто пьет, громко слушает музыку, дерется и угрожает расправой. Вызовы полиции на него не влияют.
Как рассказала журналисту НГС Анна (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), в доме она живет с 2017 года, раньше нерадивый сосед мешал другим жильцам реже, теперь же почти каждый день.
— С годами пьет всё чаще. Он периодически дерется с кем-то, может бегать в трусах по подъезду. Я ходила к нему, стучала, он как безумный выскочил и кричал: «Я сейчас убью тебя, всех зарежу», — поделилась Анна.
Мужчина, по словам Анны, сидел в тюрьме, он сам рассказывал об этом соседям. Когда приезжает полиция, он им просто не открывает дверь. Дебошир живет вместе с сожительницей на седьмом этаже.
— Я предполагаю, что ему негде жить и он поселился у этой женщины. Музыка горланит и днем, и ночью, может до 6 утра слушать и уснуть под нее. Сначала бегает, орет, дерется, потом уснет с включенной музыкой. Соседи ему выключают рубильники.
Несколько дней назад соседи снова вызывали полицию:
— Его женщина закрыла дверь, то ли снаружи, то ли изнутри — не знаю, я не выходила. Он выламывал дверь и кричал: «Я сейчас принесу топор, вырублю, пусти меня». Полиция приехала, его никуда не забрали.
Сейчас женщина собирает подписи, чтобы подать коллективное заявление в полицию, но некоторые жильцы переживают и боятся дебошира. Анна, по ее словам, собрала 12 подписей. Связаться с другими жильцами дома на момент публикации не удалось. В управляющей компании сообщили журналисту, что подобные вопросы не в их компетенции.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на запрос НГС ответили, что от жильцов дома поступало три обращения в полицию.
— Осуществлен выезд участковыми уполномоченными полиции. Опрошены проживающие граждане. В случае появления мужчины, постоянно не проживающего по данному адресу, с ним будет проведена профилактическая беседа, — сообщили в ГУ МВД по региону.
Также по результатам проверки сотрудники полиции собрали материалы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 4.2 закона Новосибирской области (нарушение тишины и покоя граждан). Полиция передала данные в администрацию Октябрьского района города Новосибирска.
Шумные соседи часто мешают жителям многоэтажек. В прошлом году на улице Твардовского, 22/5 в Первомайском районе Новосибирска сосед нанес два ножевых ранения мужчине, который попросил его вести себя потише.