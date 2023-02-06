«То дерется, то бегает по подъезду в трусах»: жители дома на Татьяны Снежиной несколько лет страдают от соседа-дебошира

— С годами пьет всё чаще. Он периодически дерется с кем-то, может бегать в трусах по подъезду. Я ходила к нему, стучала, он как безумный выскочил и кричал: «Я сейчас убью тебя, всех зарежу», — поделилась Анна.

Мужчина, по словам Анны, сидел в тюрьме, он сам рассказывал об этом соседям. Когда приезжает полиция, он им просто не открывает дверь. Дебошир живет вместе с сожительницей на седьмом этаже.