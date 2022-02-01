«Если к нему не лезть, он не шумит»: на Первомайке дебошир пырнул соседа ножом — его отпустили

Вчера, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Твардовского, 22/5 в Первомайском районе Новосибирска мужчина нанес два ножевых ранения соседу, который попросил его вести себя потише. Жители второго подъезда рассказывают, что буян является собственником жилья. По информации соседей, мужчина долгое время находился в местах лишения свободы и освободился пару месяцев назад.
— Его слышно последние два месяца. Прибывшей полиции он кричал, что у него есть справка. На него периодически в чате соседи жалуются, что он орет, визжит, бьет по батарее. Ему около 35, живет один. Вчера он снова буянил, в районе полуночи соседи попросили его быть потише. В итоге он пырнул ножом парня, который живет в квартире напротив, — говорит Оксана.
Пострадавший Александр арендует жилье вместе с супругой. Он рассказал НГС, что раны оказались неглубокими — их почистили, зашили, и сразу оправили домой. Швы должны снять через 10 дней.
— В тот вечер мы были дома, с площадки раздавался шум. Я вышел: «Мужики, угомонитесь». Но у него был в руках газовый ключ, я сказал: «Драться я с тобой не собираюсь». Но он ударил меня по голове, я ему ответил кулаками. Затем жена стала уговаривать меня уйти домой. Когда я уходил, он догнал меня и исподтишка ударил ножом два раза.
Заявление на обидчика Александр пока не написал и еще не решил, будет ли. При этом он считает соседа опасным для общества человеком. А вот супруга Александра не видит в поведении соседа риска для окружающих:
— Мой муж не стал писать заявление, потому что ему некогда: он работает. Я не считаю, что сосед опасен: он шумит в своей квартире, свою дверь пинает. Если к нему не лезть, он не шумит, — считает Елена.
По словам соседки Оксаны, полиция приехала около полуночи и уехала вместе с подозреваемым около 04:00. Но уже в десятом часу утра сосед-буян был дома — его отпустили.
— В настоящий момент времени он выскакивает из своей квартиры, подбегает к двери соседей, пинает ее, снова убегает, что-то орет. Участковый нам вообще сказал, что до 22:00 шуметь можно. В общем, будем ждать, пока он кого-нибудь прирежет, — говорит Оксана.
В полиции уточнили, что проводится проверка.
— Проводится проверка. В рамках проверки гражданин был отпущен, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В январе девушка устроила погром в букмекерской конторе — она посчитала, что так она отомстила за друга, который проиграл там много денег.