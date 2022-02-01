«Если к нему не лезть, он не шумит»: на Первомайке дебошир пырнул соседа ножом — его отпустили

Вчера, 31 января, в подъезде многоэтажки на улице Твардовского, 22/5 в Первомайском районе Новосибирска мужчина нанес два ножевых ранения соседу, который попросил его вести себя потише. Жители второго подъезда рассказывают, что буян является собственником жилья. По информации соседей, мужчина долгое время находился в местах лишения свободы и освободился пару месяцев назад.

— Его слышно последние два месяца. Прибывшей полиции он кричал, что у него есть справка. На него периодически в чате соседи жалуются, что он орет, визжит, бьет по батарее. Ему около 35, живет один. Вчера он снова буянил, в районе полуночи соседи попросили его быть потише. В итоге он пырнул ножом парня, который живет в квартире напротив, — говорит Оксана.