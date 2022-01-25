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«Отомстила за всех»: в Новосибирске девушка устроила погром в букмекерской конторе

Милена рассказала, что ей за это было

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Видео сибирячка сначала опубликовала в «ТикТоке», но сейчас его там нет

Видео сибирячка сначала опубликовала в «ТикТоке», но сейчас его там нет

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В ночь на 25 января в букмекерской конторе «1хСтавки» на Бориса Богаткова, 201/1 в Октябрьском районе Новосибирска посетительница устроила погром. Происходящее снимал на видео знакомый Милены.

Героиня ролика пояснила паблику «Типичный Октябрьский | Новосибирск», что так она отмстила за проигрыш своего друга и других людей.

— Мой близкий человек проигрывал там большие деньги. Они (руководство заведения. — Прим. ред.) обнуляли программу, соответственно, вернуть ничего не удавалось, и с каждым разом он носил туда всё больше и больше. В черный список они не заносят, пока ты что-то не сделаешь. Вот и пришлось действовать. Мне за это ничего не было — добавили в черный список, и всё, — рассказала Милена.

На кадрах девушка ходит по залу, бросает предметы в игровые аппараты, опрокидывает стулья. При этом другие посетители остаются равнодушными к происходящему.

В полиции сообщили, что заявлений из указанного заведения по поводу конфликта не поступало.

На горячей линии компании «1хСтавки» корреспонденту НГС сообщили, что в их заведениях нет телефонов, поэтому связаться с ними невозможно. Также компания не может предоставить сведения о происшествии, поскольку это конфиденциальная информация.

В начале января голый парень разгромил ломбард на Первомайке. Происходящее сняли на видео сотрудники ломбарда, а бабушка-клиентка даже не испугалась.

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букмекерская контораулица Бориса Богаткова
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