«Отомстила за всех»: в Новосибирске девушка устроила погром в букмекерской конторе

В ночь на 25 января в букмекерской конторе «1хСтавки» на Бориса Богаткова, 201/1 в Октябрьском районе Новосибирска посетительница устроила погром. Происходящее снимал на видео знакомый Милены.
Героиня ролика пояснила паблику «Типичный Октябрьский | Новосибирск», что так она отмстила за проигрыш своего друга и других людей.
— Мой близкий человек проигрывал там большие деньги. Они (руководство заведения. — Прим. ред.) обнуляли программу, соответственно, вернуть ничего не удавалось, и с каждым разом он носил туда всё больше и больше. В черный список они не заносят, пока ты что-то не сделаешь. Вот и пришлось действовать. Мне за это ничего не было — добавили в черный список, и всё, — рассказала Милена.
На кадрах девушка ходит по залу, бросает предметы в игровые аппараты, опрокидывает стулья. При этом другие посетители остаются равнодушными к происходящему.
В полиции сообщили, что заявлений из указанного заведения по поводу конфликта не поступало.
На горячей линии компании «1хСтавки» корреспонденту НГС сообщили, что в их заведениях нет телефонов, поэтому связаться с ними невозможно. Также компания не может предоставить сведения о происшествии, поскольку это конфиденциальная информация.
В начале января голый парень разгромил ломбард на Первомайке. Происходящее сняли на видео сотрудники ломбарда, а бабушка-клиентка даже не испугалась.