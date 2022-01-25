«Отомстила за всех»: в Новосибирске девушка устроила погром в букмекерской конторе

В ночь на 25 января в букмекерской конторе «1хСтавки» на Бориса Богаткова, 201/1 в Октябрьском районе Новосибирска посетительница устроила погром. Происходящее снимал на видео знакомый Милены.

Героиня ролика пояснила паблику «Типичный Октябрьский | Новосибирск», что так она отмстила за проигрыш своего друга и других людей.

— Мой близкий человек проигрывал там большие деньги. Они (руководство заведения. — Прим. ред.) обнуляли программу, соответственно, вернуть ничего не удавалось, и с каждым разом он носил туда всё больше и больше. В черный список они не заносят, пока ты что-то не сделаешь. Вот и пришлось действовать. Мне за это ничего не было — добавили в черный список, и всё, — рассказала Милена.