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Зачем вырыли яму на Тульской, в которую упал автомобиль, — ответ мэрии Новосибирска

Авария произошла 26 декабря

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В результате аварии пострадали два человека

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В мэрии Новосибирска объяснили, что 26 декабря на улице Тульской автомобиль провалился в яму, которую вырыли для строительства канализационного коллектора. Власти подтвердили, что заказчик работ — муниципальный «Горводоканал».

— На момент ДТП котлован был огражден железобетонными блоками и, дополнительно, сигнальным ограждением в виде сетки оранжевого цвета. Также по периметру котлована работало сигнальное освещение, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Причины аварии определят органы дознания ГИБДД.

В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля «Хендай Солярис» и 35 летний рабочий. Пострадавших увезли в больницу. Момент аварии попал на видео.

На это неделе крупное ДТП произошло на новосибирской трассе. В Коченевском районе фура врезалась в трактор. После этого на том же месте произошло еще одно ДТП. Машина скорой привезла на место первой аварии медиков, и ее протаранила другая фура: оба транспортных средства оказались серьезно повреждены.

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ТульскаяКировский районДТПГорводоканал
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