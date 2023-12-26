Пострадала 20-летняя пассажирка: момент падения «Хендай Солярис» в яму на улице Тульской попал на видео

Момент падения «Хендай Солярис» в яму попал на видео, в аварии пострадала 20-летняя девушка и дорожный рабочий. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 26 декабря в 09:30. За рулем автомобиля был 34-летний водитель, он ехал по улице Ватутина, но около дома №116 по улице Тульской наехал на бетонные блоки около ямы, после чего опрокинулся. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка и 35-летний рабочий. Пострадавших доставили в больницу. Ранее в ГУ МЧС сообщили, что водитель также пострадал, у него установили ушиб плеча и тупую травму живота.
Судя по кадрам, на дороге решил развернуться мусоровоз, тогда «Хендай Солярис» перестроился в другой ряд, но после машину резко унесло в правую полосу, где как раз находится разрытая яма. Работы на участке проводил «Горводоканал».
В прошлом году автомобиль с водителем внутри упал в неогороженную яму на Родниках.