Пострадала 20-летняя пассажирка: момент падения «Хендай Солярис» в яму на улице Тульской попал на видео

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла 26 декабря в 09:30. За рулем автомобиля был 34-летний водитель, он ехал по улице Ватутина, но около дома №116 по улице Тульской наехал на бетонные блоки около ямы, после чего опрокинулся. В результате ДТП пострадала 20-летняя пассажирка и 35-летний рабочий. Пострадавших доставили в больницу. Ранее в ГУ МЧС сообщили, что водитель также пострадал, у него установили ушиб плеча и тупую травму живота.