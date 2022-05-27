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Автомобиль с водителем упал в строительную яму на Родниках в Новосибирске

На месте происшествия шли работы по замене асфальта

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Автомобиль при падении завалился на бок

Автомобиль при падении завалился на бок

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В Новосибирске утром 27 мая автомобиль с водителем внутри упал в неогороженную яму на дороге на улице Мясниковой на Родниках.

— Утром я услышала снаружи грохот. Пошли смотреть в окно, а там пыль столбом. На дне ямы на боку лежит чёрная машина, водитель внутри был. Как таковых ограждений при ремонтных работах тут нет, машины спокойно ездили по этому участку, — рассказала местная жительница в разговоре с «АиФ-Новосибирск».

Ремонт на этом участке делает компания «СпецТрансСтрой». Как рассказали в пресс-службе фирмы, специалисты выясняют подробности происшествия и позже дадут полный комментарий.

Мы обратились в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.

Эта улица с 25 апреля должна быть перекрыта из-за ремонта на 3 месяца. НГС направил запрос в мэрию, чтобы уточнить, как сейчас организовано движение на участке, где произошел инцидент.

Днем, 19 мая, на перекрестке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска автомобиль «Тойота-Пассо» провалился колесом в открытый люк.

Обновлено

В пресс-службе «Спецтрансстрой» рассказали, что водитель снес дорожные знаки и бетонные ограждения.

— 25 апреля 2022 года Новосибирское ООО «СпецТрансСтрой» перекрыло для движения участок дороги по улице Мясниковой в Калининском районе — компания строит продолжение городской магистрали. Объект отгорожен бетонным блоками, установлены дорожные знаки «Дорожные работы» в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. В утреннее время 27 мая водитель, двигающийся на большой скорости, проигнорировал действующие дорожные знаки, снес бетонное ограждении, сбил 3 дорожных знака и упал в яму на месте дорожного ремонта, — рассказали в «Спецтрансстрой».

В компании уточнили, что в дежурной части ГИБДД сообщили, что заявка по этому адресу поступила, но позже была отклонена без объяснения причины. Представители подрядной организации находятся на месте производства работ.

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