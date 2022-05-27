Автомобиль с водителем упал в строительную яму на Родниках в Новосибирске

Обновлено



В пресс-службе «Спецтрансстрой» рассказали, что водитель снес дорожные знаки и бетонные ограждения.



— 25 апреля 2022 года Новосибирское ООО «СпецТрансСтрой» перекрыло для движения участок дороги по улице Мясниковой в Калининском районе — компания строит продолжение городской магистрали. Объект отгорожен бетонным блоками, установлены дорожные знаки «Дорожные работы» в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. В утреннее время 27 мая водитель, двигающийся на большой скорости, проигнорировал действующие дорожные знаки, снес бетонное ограждении, сбил 3 дорожных знака и упал в яму на месте дорожного ремонта, — рассказали в «Спецтрансстрой».



В компании уточнили, что в дежурной части ГИБДД сообщили, что заявка по этому адресу поступила, но позже была отклонена без объяснения причины. Представители подрядной организации находятся на месте производства работ.