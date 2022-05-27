Автомобиль с водителем упал в строительную яму на Родниках в Новосибирске
На месте происшествия шли работы по замене асфальта
В Новосибирске утром 27 мая автомобиль с водителем внутри упал в неогороженную яму на дороге на улице Мясниковой на Родниках.
— Утром я услышала снаружи грохот. Пошли смотреть в окно, а там пыль столбом. На дне ямы на боку лежит чёрная машина, водитель внутри был. Как таковых ограждений при ремонтных работах тут нет, машины спокойно ездили по этому участку, — рассказала местная жительница в разговоре с «АиФ-Новосибирск».
Ремонт на этом участке делает компания «СпецТрансСтрой». Как рассказали в пресс-службе фирмы, специалисты выясняют подробности происшествия и позже дадут полный комментарий.
Мы обратились в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.
Эта улица с 25 апреля должна быть перекрыта из-за ремонта на 3 месяца. НГС направил запрос в мэрию, чтобы уточнить, как сейчас организовано движение на участке, где произошел инцидент.
Днем, 19 мая, на перекрестке улиц Ленина и Урицкого в центре Новосибирска автомобиль «Тойота-Пассо» провалился колесом в открытый люк.