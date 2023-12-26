«Хендай Солярис» упал в разрытую яму с трубами — пострадали рабочий и водитель. Фото с Тульской

Утром 26 декабря в Новосибирске у дома на улице Тульской, 116 автомобиль провалился в яму, которая была ограждена. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



В канале рассказали, что рядом с ямой стояли блоки и предупреждающие знаки. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Там сообщили, что вызов поступил в 09:48.