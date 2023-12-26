«Хендай Солярис» упал в разрытую яму с трубами — пострадали рабочий и водитель. Фото с Тульской

Утром 26 декабря в Новосибирске у дома на улице Тульской, 116 автомобиль провалился в яму, которая была ограждена. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В канале рассказали, что рядом с ямой стояли блоки и предупреждающие знаки. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Там сообщили, что вызов поступил в 09:48.
— «Хендай Солярис» упал в яму. Пострадал рабочий, его осматривает 03. У водителя ушиб плеча, тупая травма живота, — объяснили в ведомстве.
НГС обратился в «Сибирскую генерирующую компанию». Там ответили, что работы на объекте проводил «Горводоканал». НГС позвонил в пресс-службу предприятия, там не ответили на звонок. Мы направили запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска.
В декабре в Новосибирске девочка упала в яму в Кировском районе. Ее спасение попало на видео.