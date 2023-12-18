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СрочноРебенок провалился в яму в 20-градусный мороз
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«Отморозила пальцы рук и ног»: новосибирцы сообщили о ребенке, который провалился в яму в 20-градусный мороз

Полиция начала проверку

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По словам очевидцев, ребенка госпитализировали

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В сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 18 декабря опубликовали пост о том, что девочка упала в яму в Кировском районе. По словам автора, пострадавшая замерзла, ее увезли в больницу.

— Девочка упала в яму. Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на скорой. Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск»

В комментариях под постом одна из читательниц отметила, что родители ребенка нашлись, девочку увезли в больницу.

— Еще толком ничего не известно, в каком состоянии ребенок. Но будем надеяться, что без серьезных последствий, — написала Валентина Трофимова.

Как сообщил НГС главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, сейчас в стационаре находится двое детей с обморожениями различной степени тяжести.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по этому факту начата проверка.

— Сообщений в полицию на данный момент не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске 18-летняя девушка провалилась под лед в акватории на реке Обь. Ее спас случайный рыбак.

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