«Отморозила пальцы рук и ног»: новосибирцы сообщили о ребенке, который провалился в яму в 20-градусный мороз

В сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» 18 декабря опубликовали пост о том, что девочка упала в яму в Кировском районе. По словам автора, пострадавшая замерзла, ее увезли в больницу.
— Девочка упала в яму. Там пустырь и в основном выгуливают собак. Девочку увезли на скорой. Пролежала долго, отморозила пальцы рук и ног, — говорится в посте.
В комментариях под постом одна из читательниц отметила, что родители ребенка нашлись, девочку увезли в больницу.
— Еще толком ничего не известно, в каком состоянии ребенок. Но будем надеяться, что без серьезных последствий, — написала Валентина Трофимова.
Как сообщил НГС главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, сейчас в стационаре находится двое детей с обморожениями различной степени тяжести.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по этому факту начата проверка.
— Сообщений в полицию на данный момент не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске