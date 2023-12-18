«Отморозила пальцы рук и ног»: новосибирцы сообщили о ребенке, который провалился в яму в 20-градусный мороз

— Еще толком ничего не известно, в каком состоянии ребенок. Но будем надеяться, что без серьезных последствий, — написала Валентина Трофимова.



Как сообщил НГС главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, сейчас в стационаре находится двое детей с обморожениями различной степени тяжести.



В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по этому факту начата проверка.