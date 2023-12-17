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Девушка провалилось под лед на Оби в 28 градусный мороз: на ее спасение бросился рыбак

Сибирячка переходила реку в месте, где находится промоина

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Пострадавшую передали медикам

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В Новосибирске 18-летняя девушка провалилась под лед в акватории на реке Обь. Об этом сообщили в телеграм-канале МАСС.

По данным спасателей, инцидент произошел утором 17 декабря в Заельцовском районе. Девушка переходила реку в месте, где находится промоина.

— Находящийся неподалеку рыбак, увидев, что девушка провалилась под лед, поспешил спасти её. Соблюдая все меры безопасности, он начал эвакуацию девушки из промоины на сани, которые берет с собой на рыбалку, — пояснили в МАСС.

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Видео: МАСС

Прибывшие спасатели помогли вытащить девушку из промоины, а после предали медикам, которые ждали на берегу.

Ранее в городе Бердске мужчина на снегоходе провалился под лед. Его с сильным переохлаждением был госпитализирован в больницу.

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