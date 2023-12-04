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Мужчина на снегоходе провалился под лед в Бердске

Инцидент произошел на выходных

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Снегоход провалился под лед в субботу 2 декабря

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В городе Бердске мужчина на снегоходе провалился под лед. Об этом стало известно во время оперативного совещанния в правительстве Новосибирской области 4 декабря.

— На водных объектах произошло два происшествия. На территории города Бердска 2 декабря мужчина провалился под лед на снегоходе. В Искитимском районе 30 ноября оторвалась льдина с четырьмя рыбаками, — рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности происшествия.

Виктор Орлов также предупредил о том, что в середине этой недели ожидается похолодание до -30 градусов. В связи с этим гражданам нужно быть внимательными при эксплуатации отопительных приборов.

В конце ноября на Новосибирском водохранилище восьмерых рыбаков унесло на льдине от берега. Инцидент произошел в Искитимском районе.

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