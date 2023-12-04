Мужчина на снегоходе провалился под лед в Бердске

В городе Бердске мужчина на снегоходе провалился под лед. Об этом стало известно во время оперативного совещанния в правительстве Новосибирской области 4 декабря.
— На водных объектах произошло два происшествия. На территории города Бердска 2 декабря мужчина провалился под лед на снегоходе. В Искитимском районе 30 ноября оторвалась льдина с четырьмя рыбаками, — рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности происшествия.
Виктор Орлов также предупредил о том, что в середине этой недели ожидается похолодание до -30 градусов. В связи с этим гражданам нужно быть внимательными при эксплуатации отопительных приборов.
В конце ноября на Новосибирском водохранилище восьмерых рыбаков унесло на льдине от берега. Инцидент произошел в Искитимском районе.