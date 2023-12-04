Мужчина на снегоходе провалился под лед в Бердске

В городе Бердске мужчина на снегоходе провалился под лед. Об этом стало известно во время оперативного совещанния в правительстве Новосибирской области 4 декабря.



— На водных объектах произошло два происшествия. На территории города Бердска 2 декабря мужчина провалился под лед на снегоходе. В Искитимском районе 30 ноября оторвалась льдина с четырьмя рыбаками, — рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.