Унесло от берега на льдине: девять человек оказались в Новосибирском водохранилище

В Новосибирской области девять человек унесло от берега на акватории Новосибирского водохранилища. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, рыбаки были на льдине.
В ведомстве уточнили, что сибиряки дрейфовали примерно в 250 метров от деревни Тула Искитимского района. Мужчины сообщили об этом спасателям.
— В 10:55 они же и сообщили об этом спасателям на номер 112. Толщина льда там не превышала 8 сантиметров, — сообщили в ведомстве. — При плохой видимости, сильном снегопаде и ветре спасатели с трудом добирались до рыбаков на водоеме.
На место происшествия направились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда (ПСО) России и Искитимского ПСО аварийно-спасательной службы. Специалисты вызволили рыбаков на берег, медицинская помощь им не потребовалась.
Спасательная операция завершилась за два часа. Выяснилось, что четверых мужчин доставили на берег очевидцы на лодке, остальные были эвакуированы спасателями.
В конце ноября в Новосибирске автомобиль с водителем провалился под лед в микрорайоне Шлюз. Внутри машины находилась женщина, на место прибыли МЧС, скорая помощь и полиция. НГС опубликовал видео спасания сибирячки.