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«Навигатор привел»: автомобиль провалился под лед в Новосибирске — внутри была женщина. Видео

На место вызвали МЧС, скорую помощь и полицию

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, с женщиной-водителем все в порядке

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Вечером 22 ноября автомобиль с водителем провалился под лед. Как сообщил НГС очевидец, инцидент произошел в микрорайоне Шлюз.

Сибиряк прислал редакции видео с места происшествия. Судя по кадрам, там находились сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются полицейскими

Видео: Читатель НГС

— Часть Новосибирского водохранилища, аванпорт на территории яхт-клуба, — пояснил читатель НГС. — Женщина курьер, ее навигатор туда привел. Перепутала дорогу и слип-спуск на воду. Провалилась и не могла вылезти, двери были заблокированы из-за того, что лед по бокам.

Читатель НГС уточнил, что очевидцы произошедшего пытались спасти женщину, но позже на место приехали сотрудники МЧС. Специалисты разбили стекло и вытащили сибирячку из автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. С женщиной все в порядке.

— Сообщение о том, что автомобиль оказался на льду, в полицию поступало. Сотрудники полиции на место выезжали, — сообщили в ведомстве. — На месте работали спасатели и сотрудники МЧС, автомобиль был извлечен.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.

В середине ноября в Иркутской области на реке под лед провалился транспортер-тягач. В результате погибли четыре человека, пострадал житель Новосибирской области.

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