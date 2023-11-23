«Навигатор привел»: автомобиль провалился под лед в Новосибирске — внутри была женщина. Видео

Вечером 22 ноября автомобиль с водителем провалился под лед. Как сообщил НГС очевидец, инцидент произошел в микрорайоне Шлюз.
Сибиряк прислал редакции видео с места происшествия. Судя по кадрам, там находились сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь.
— Часть Новосибирского водохранилища, аванпорт на территории яхт-клуба, — пояснил читатель НГС. — Женщина курьер, ее навигатор туда привел. Перепутала дорогу и слип-спуск на воду. Провалилась и не могла вылезти, двери были заблокированы из-за того, что лед по бокам.
Читатель НГС уточнил, что очевидцы произошедшего пытались спасти женщину, но позже на место приехали сотрудники МЧС. Специалисты разбили стекло и вытащили сибирячку из автомобиля.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. С женщиной все в порядке.
— Сообщение о том, что автомобиль оказался на льду, в полицию поступало. Сотрудники полиции на место выезжали, — сообщили в ведомстве. — На месте работали спасатели и сотрудники МЧС, автомобиль был извлечен.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по региону с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине ноября в Иркутской области на реке под лед провалился транспортер-тягач. В результате погибли четыре человека, пострадал житель Новосибирской области.