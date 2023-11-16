Тягач провалился под лед в Иркутской области: среди четырех погибших — новосибирец

15 ноября в Иркутской области на реке Ичёра под лед провалился транспортер-тягач, в результате погибли четыре человека. По предварительной информации, один из них был из Новосибирской области.
О происшествии сообщил сайт ГУ МЧС России по Иркутской области. Трагедия произошла в Катаганском районе.
— По предварительной информации, в среду утром в отсутствие ледовой переправы водитель транспортного средства, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед водоема. В нескольких метрах от берега произошел провал транспортера, — говорится на сайте ведомства.
Выбраться удалось водителю и руководителю работ. Мужчины 1977, 1979, 1975 и 1984 годов рождения, которые находились в кузове, погибли. Технику извлекли из воды в тот же день. Как сообщает Telegram-канал Baza, один из погибших был родом из Новосибирской области.
Сегодня НГС писал том, что в Новосибирске будут судить прораба после трагедии на ТЭЦ-5. В результате рабочие получили вред здоровью разной степени тяжести.