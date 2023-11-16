Рабочим не хватало воздуха: прораба обвинили в трагедии на ТЭЦ-5

В Новосибирске предъявили обвинение прорабу из-за нарушения правил безопасности. По версии следствия, в результате из-за вспышки газа на ТЭЦ-5 пострадали рабочие.
Трагедия на ТЭЦ-5 произошла 16 июня 2023 года. При чистке резервуара произошло воспламенение технической жидкости, в результате чего погиб мужчина, троих госпитализировали.
16 ноября в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что 41-летнего прораба обвинили в нарушении правил техники безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).
— В середине июня 2023 года четверо работников организации, находясь в резервуаре насосной станции одного из цехов ТЭЦ-5, осуществляли ремонтные работы с использованием легковоспламеняющейся жидкости без достаточной вентиляции воздуха и противогазов, — пишет Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что из-за воспламенения технической жидкости два работника получили термические ожоги. Одному рабочему был причинен тяжкий вред здоровью, другому — средней тяжести.
В прокуратуре уточнили, что в обвинительном заключении прорабу не вменяется гибель рабочего. Уголовное дело направили в суд Октябрьского района для рассмотрения по существу.
После трагедии на ТЭЦ-5 НГС собирал все, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.