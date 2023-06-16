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На ТЭЦ-5 погиб рабочий, трое пострадало: собираем в режиме онлайн все, что известно о ЧП

О происшествии стало известно вечером 16 июня

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В Новосибирске 16 июня четверо рабочих упали в 7-метровую емкость на ТЭЦ-5. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, один человек погиб, троих госпитализировали.

Павел Пешков

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Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара, где подрядчик проводил работы. Пострадали трое сотрудников подрядной организации и один работник ТЭЦ-5, находившийся вблизи от проведения работ. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— Сотрудник медпункта ТЭЦ незамедлительно оказал пострадавшим первую помощь и вызвал скорую помощь. Трагических последствий избежать не удалось: один работник компании-подрядчика скончался, трое, включая сотрудника ТЭЦ, доставлены в областной ожоговый центр. Находимся в контакте с медицинским учреждением и семьями погибшего и пострадавших, — пояснили в компании.

По данным организации, в ближайшее время будет проведено расследование случившегося.

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Павел Пешков

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Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на место ЧП выезжало несколько спасательных бригад.

— Четверо рабочих упали в 7-метровую емкость. Туда выезжали спасатели МАСС, аварийно-спасательная служба этого объекта, а также пожарно-спасательный гарнизон. Один из них погиб, троих госпитализировали, — сообщили в ведомстве.

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