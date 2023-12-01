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Четверых новосибирцев унесло на льдине от берега — они хотели порыбачить

На помощь пришли местные жители и спасатели

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Во время ледостава выходить на поверхность водоемов нельзя

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В Искитимском районе от берега оторвалась льдина с четырьмя рыбаками. Им помогли спасатели.

Инцидент произошел днем 30 ноября, вызов поступил в 13:45. Рыбаки находились недалеко от села Бурмистрово. На помощь им пришли местные жители.

— После сообщения о происшествии к месту выдвинулись силы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Очевидцы, обнаружившие плывущих на льдине рыбаков, на двух резиновых лодках подошли к ним и эвакуировали до берега. Никто из любителей советских мультфильмов «Умка» и «Мама для мамонтенка» не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что из-за колебания температур лед еще не окреп. Для формирования безопасного покрытия на водоемах нужны устойчивые отрицательные температуры в течение двух недель. В период ледостава выходить на поверхность рек и озер нельзя.

На прошлой неделе девятерых человек унесло от берега на льдине в акватории Новосибирского водохранилища. Толщина льда не превышала 8 сантиметров.

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ЛедИскитимский районМЧС Новосибирской области
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