Четверых новосибирцев унесло на льдине от берега — они хотели порыбачить

В Искитимском районе от берега оторвалась льдина с четырьмя рыбаками. Им помогли спасатели.
Инцидент произошел днем 30 ноября, вызов поступил в 13:45. Рыбаки находились недалеко от села Бурмистрово. На помощь им пришли местные жители.
— После сообщения о происшествии к месту выдвинулись силы Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Очевидцы, обнаружившие плывущих на льдине рыбаков, на двух резиновых лодках подошли к ним и эвакуировали до берега. Никто из любителей советских мультфильмов «Умка» и «Мама для мамонтенка» не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что из-за колебания температур лед еще не окреп. Для формирования безопасного покрытия на водоемах нужны устойчивые отрицательные температуры в течение двух недель. В период ледостава выходить на поверхность рек и озер нельзя.
На прошлой неделе девятерых человек унесло от берега на льдине в акватории Новосибирского водохранилища. Толщина льда не превышала 8 сантиметров.