Фура протаранила трактор: момент ДТП на новосибирской трассе попал на видео — жесткие кадры с места

Момент ДТП в Коченевском районе Новосибирской области попал на видеозапись. Авария произошла вечером
В ролик с места попал момент первой аварии. На кадрах видно, как фура врезается в трактор. Также на кадры попали последствия: транспорт помят, по снегу разбросаны обломки запчастей.
Ранее НГС сообщал, что авария случилась на трассе «Иртыш» недалеко от гостиницы «Мираж». По словам очевидцев, одна фура фактически протаранила трактор. У грузовика сильно повредилась кабина — он остановился поблизости от бензовоза, стоявшего на парковке. После этого на том же месте произошло еще одно ДТП. Машина скорой привезла на место первой аварии медиков, и ее протаранила другая фура: оба транспортных средства оказались серьезно повреждены.
В результате двух ДТП никто не пострадал, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее в Новосибирской области «Газель» сбила двух пешеходов — один погиб на месте.