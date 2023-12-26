freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 91.97
eur 101.58
Тема дняДвое подрались в аэропорту Толмачево
Все новости
Все новости

Фура протаранила трактор: момент ДТП на новосибирской трассе попал на видео — жесткие кадры с места

В аварию попали несколько машин

3 950

В Коченевском районе произошло сразу два ДТП на одном участке

Поделиться

Момент ДТП в Коченевском районе Новосибирской области попал на видеозапись. Авария произошла вечером 25 декабря. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В ролик с места попал момент первой аварии. На кадрах видно, как фура врезается в трактор. Также на кадры попали последствия: транспорт помят, по снегу разбросаны обломки запчастей.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В кадр попали последствия ДТП

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

Ранее НГС сообщал, что авария случилась на трассе «Иртыш» недалеко от гостиницы «Мираж». По словам очевидцев, одна фура фактически протаранила трактор. У грузовика сильно повредилась кабина — он остановился поблизости от бензовоза, стоявшего на парковке. После этого на том же месте произошло еще одно ДТП. Машина скорой привезла на место первой аварии медиков, и ее протаранила другая фура: оба транспортных средства оказались серьезно повреждены.

В результате двух ДТП никто не пострадал, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в Новосибирской области «Газель» сбила двух пешеходов — один погиб на месте.

По теме

ДТПНовосибирскАвария
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter