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«Дети топили печь»: тела двух подростков нашли в частном доме на Алтае — в здании вспыхнул пожар

По данным СК, они отравились угарным газом

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На месте пожара нашли тела двух подростков 15 и 16 лет

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В Алтайском крае вспыхнул пожар в частном жилом доме. В огне погибли двое подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла утром 20 декабря в селе Антоньевка Петропавловского района. Сообщение о возгорании поступило специалистам в 09:00 часов, в тушении дома принимали участие два пожарных расчета и добровольная пожарная охрана. Позже им удалось локализовать возгорание на площади около 20 квадратных метров.

— На месте происшествия обнаружены двое погибших, подростки 2007 и 2008 годов рождения. Обстоятельства происшествия выясняются, — сообщили в ведомства. — Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь.

Следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело

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В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайском краю уточнили, что после тушения пожара на месте нашли тела двух подростков 15 и 16 лет. По предварительным данным следователей, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, а смерть детей — в результате отравления угарным газом.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В середине декабря в Новосибирске произошел в квартире, расположенной в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате происшествия погибла девушка, еще один человек получил ожоги. Что известно о пожаре в жилом доме — в материале.

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