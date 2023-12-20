«Дети топили печь»: тела двух подростков нашли в частном доме на Алтае — в здании вспыхнул пожар

В Алтайском крае вспыхнул пожар в частном жилом доме. В огне погибли двое подростков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла утром 20 декабря в селе Антоньевка Петропавловского района. Сообщение о возгорании поступило специалистам в 09:00 часов, в тушении дома принимали участие два пожарных расчета и добровольная пожарная охрана. Позже им удалось локализовать возгорание на площади около 20 квадратных метров.
— На месте происшествия обнаружены двое погибших, подростки 2007 и 2008 годов рождения. Обстоятельства происшествия выясняются, — сообщили в ведомства. — Предварительно известно, что дети находились дома одни, топили печь.
В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайском краю уточнили, что после тушения пожара на месте нашли тела двух подростков 15 и 16 лет. По предварительным данным следователей, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, а смерть детей — в результате отравления угарным газом.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В середине декабря в Новосибирске произошел в квартире, расположенной в пятиэтажном доме на улице Объединения. В результате происшествия погибла девушка, еще один человек получил ожоги. Что известно о пожаре в жилом доме — в материале.